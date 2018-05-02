Пензенский губернатор призвал полностью заселить четыре дома на «Чистых прудах» Общество

Пенза, 2 мая 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев призвал облправительство и администрацию Мокшанского района во взаимодействии с ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» принять меры по заселению 71 непроданной квартиры в четырех введенных в эксплуатацию домах на территории ЖК «Чистые пруды», строительство которого велось в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи», но было заморожено в 2015 году.

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Как пояснил гендиректор ООО «АИК» Евгений Рыжов, реализацию квартир в уже построенных домах осуществляет конкурсный управляющий АО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» — именно эта компания ранее возводила жилье по госпрограмме, однако 9 июня 2017 года акционерное общество было признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство, а бывший руководитель Вениамин Бочкарев — племянник экс-губернатора Василия Бочкарева — стал фигурантом уголовного дела и находится под домашним арестом.

По словам Евгения Рыжова, жилье в ЖК «Чистые пруды», расположенном в селе Рамзай — фактически посреди поля неподалеку от федеральной трассы М5 «Урал», не пользуется спросом из-за отсутствия какой-либо инфраструктуры.

«Нужно снижать до 50% [стоимость 1 кв. метра жилья] — по согласованному с кредиторами графику продаж на 5% в неделю. То есть где-то в начале июня, если продажи не состоятся, то можно снизить до 9–10 тыс. рублей за 1 кв. метр. Квартиры готовые под ключ», — сказал он в ходе выездного совещания с участием губернатора, состоявшегося в среду, 2 мая.

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Евгений Рыжов напомнил, что в 2016 году вновь созданное ООО «АИК» за 98 млн. рублей приобрело семь недостроенных домов, которые находятся в разной степени готовности.

По его словам, деньги до конца не выплачены, и уже имеется просрочка.

В связи с этим руководитель агентства предложил вернуть эти дома АО «АИК» по прежней стоимости — 16–20 млн. рублей, чтобы в рамках конкурсного производства любой застройщик мог приобрести их за меньшие деньги — 1,5–2 млн. рублей.

Евгений Рыжов, не вдаваясь в подробности, отметил, что такая возможность есть.

Комментируя условия, в которых живут владельцы квартир в ЖК «Чистые пруды», глава администрации Мокшанского района Николай Тихомиров обратил внимание на то, что среди них — 42 многодетные семьи, при этом поблизости нет ни магазина, ни детсада, ни кабинета врача, а автобусы, следуя по трассе, не заезжают к жилому комплексу.

При обсуждении перспектив развития микрорайона глава Минстроя Пензенской области Александр Гришаев предложил возвести еще три новых дома, чтобы получился полноценный квартал, а затем закольцевать вокруг него дорогу, пустив по ней пассажирский транспорт.

По его словам, тогда строительство объектов соцсферы будет оправдано, что в свою очередь привлечет покупателей.

Александр Гришаев сообщил также, что дорога, ведущая от трассы к домам, выделена из конкурсного производства и в июне будет передана Мокшанскому району.

В продолжение совещания Иван Белозерцев предложил, чтобы развитием микрорайона занялся домостроительный комбинат «Бетониум». Представитель компании Роман Семенов отметил, что себестоимость жилья достаточно высокая, поэтому установить низкие цены вряд ли получится. Однако он пообещал изучить этот вопрос.

Кроме того, губернатор озвучил идею по благоустройству жилого комплекса. По его мнению, территории конкретных домов можно закрепить за крупными пензенскими застройщиками.

Также глава региона поручил проработать вопрос о строительстве детсада и пообещал местным жителям, что в скором времени рядом с домами появится детская площадка.