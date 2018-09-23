Мэр Пензы призвал обустроить проезд к «Союзу», пока не испортилась погода Экономика

Пенза, 23 сентября 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев считает, что следует по максимуму использовать благоприятные погодные условия для обустройства проезда к индустриальному парку «Союз» в микрорайоне Терновка.

Фото: Penza-gorod.ru

В ходе посещения объекта в воскресенье, 23 сентября, он указал начальнику городского управления капитального строительства Игорю Умнову на необходимость приступить к укладке дорожного полотна как можно скорее.

На сегодняшний день, по данным пресс-службы мэрии, выполняются работы по защите и переустройству коммуникаций.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», муниципальный контракт на строительство проезда к территории индустриального парка «Союз» от перекрестка улиц Центральной и Перспективной был заключен 4 сентября 2018 года между УКСом Пензы в лице начальника Игоря Умнова и ООО «Баймет» в лице генерального директора Рашида Уразгильдеева.

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Его цена составила 2 млн. 193 тыс. 730 рублей, из них 438 тыс. 746 рублей — средства городского бюджета, 658 тыс. 119 — областного и 1 млн. 96 тыс. 865 — федерального.

Дата завершения работ по контракту — 1 ноября 2018 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 1 июня 2016 года губернатор Иван Белозерцев провел выездное совещание на территории бывшего завода ВТ в Пензе, по итогам которого дал поручение привести корпуса в порядок с целью создания на их базе индустриального парка «Союз». Он также распорядился реализовать устаревшее оборудование, а некоторые станки передать в учебные заведения.

30 января 2017 года было подписано постановление правительства Пензенской области о создании индустриального парка «Союз». Согласно приложению к документу, в индустриальный парк включено три земельных участка общей площадью около 12 тыс. га.