«Агророс» предложил до 31 октября кэшбэк до 5% по карте Visa Platinum в кафе и ресторанах Экономика

Пенза, 2 октября 2018. PenzaNews. Кэшбэк до 5% стал доступен держателям карт Visa Platinum АО «Банк «Агророс», в том числе в Пензенской области, до конца октября при оплате счета в местах общественного питания.

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«Наступает пора уютных встреч в кафе в компании близких. При оплате картой банка «Агророс» Visa Platinum в барах, кафе и ресторанах до 31 октября 2018 года возможен возврат до 5% средств клиентов», — сообщили в пресс-службе банка, добавив, что подробная информация об акции размещена на официальном сайте .

В кредитно-финансовом учреждении пояснили также, что для получения карты следует обратиться в любой офис банка «Агророс».

«Владельцам карты Visa Platinum доступны совершение покупок с помощью бесконтактных технологий платежей, получение дохода на остаток по счету, снятие наличных в любой точке мира, оплата в интернете и проведение операций 24 часа в сутки», — уточнили в пресс-службе.

АО « Банк «Агророс » был создан в Саратове 23 мая 1994 года.

Включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 25 ноября 2004 года под номером 217.

Оказывает широкий спектр финансовых услуг для юридических и физических лиц.

Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте №2860 выдана Банком России 11 февраля 2016 года.