«Агророс» предложил до 31 октября кэшбэк до 5% по карте Visa Platinum в кафе и ресторанах

Пенза, 2 октября 2018. PenzaNews. Кэшбэк до 5% стал доступен держателям карт Visa Platinum АО «Банк «Агророс», в том числе в Пензенской области, до конца октября при оплате счета в местах общественного питания.
«Наступает пора уютных встреч в кафе в компании близких. При оплате картой банка «Агророс» Visa Platinum в барах, кафе и ресторанах до 31 октября 2018 года возможен возврат до 5% средств клиентов», — сообщили в пресс-службе банка, добавив, что подробная информация об акции размещена на официальном сайте.
В кредитно-финансовом учреждении пояснили также, что для получения карты следует обратиться в любой офис банка «Агророс».
«Владельцам карты Visa Platinum доступны совершение покупок с помощью бесконтактных технологий платежей, получение дохода на остаток по счету, снятие наличных в любой точке мира, оплата в интернете и проведение операций 24 часа в сутки», — уточнили в пресс-службе.