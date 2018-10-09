В Пензе подведены итоги работы «Поручителя» за 9 месяцев Экономика

Пенза, 9 октября 2018. PenzaNews. Результаты деятельности акционерного общества «Гарантийная микрокредитная компания «Поручитель» за период с января по сентябрь 2018 года подведены в правительстве Пензенской области.

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По словам генерального директора организации Сергея Пескова, за девять месяцев общество предоставило 38 поручительств на общую сумму около 297 млн. рублей, что позволило предпринимателям привлечь кредиты на общую сумму свыше 571 млн. рублей.

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Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, гарантии даны в обеспечение займов для развития малого и среднего бизнеса, в том числе на проведение строительно-монтажных работ, модернизацию производства и пополнение оборотных средств. Это позволило реализовать проекты в сфере сельского хозяйства, производства и переработки сельхозпродукции, выпуска мебели, промышленных товаров, строительства дорог и объектов инфраструктуры.

Кроме того, за отчетный период субъектам малого и среднего предпринимательства было выдано 59 микрозаймов на общую сумму более 107 млн. рублей. Средства были направлены на развитие выпуска хлебобулочных и кондитерских изделий, промышленных товаров и мебели, оказание производственных и коммунальных услуг, реализацию проектов в сфере сельского хозяйства, придорожного сервиса, оптовой и розничной торговли.