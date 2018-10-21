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Герман Дорофеев возглавил ГУП «Областная газоэнергетическая компания»

11:30 | 21.10.2018 | Экономика

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Пенза, 21 октября 2018. PenzaNews. Герман Дорофеев назначен директором государственного унитарного предприятия «Областная газоэнергетическая компания» («ОГЭК»), учредителем которого является департамент госимущества Пензенской области.

Герман Дорофеев возглавил ГУП «Областная газоэнергетическая компания». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ранее он занимал должность заместителя руководителя межрегионального территориального управления Росимущества в Мордовии, Марий Эл, Чувашии и Пензенской области.

По данным, которыми располагает ИА «PenzaNews», Герман Дорофеев возглавил ГУП «ОГЭК» с 15 октября в соответствии с распоряжением правительства Пензенской области.

В единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) изменения пока не внесены. Там содержатся сведения, согласно которым с 25 сентября 2018 года обязанности директора «ОГЭК» исполнял Алексей Наумов.

Прежде Алексей Наумов занимал пост генерального директора ООО «Эксплуатационное предприятие», которое было включено в план приватизации и теперь принадлежит Геннадию Зацепину. Он же с конца сентября числится руководителем данной организации.

Согласно ЕГРЮЛ, основным видом деятельности «Областной газоэнергетической компании» являются операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, среди дополнительных — выращивание зерновых, овощей, бахчевых культур и грибов.

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