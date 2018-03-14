В Пензе дольщики провели серию одиночных пикетов у здания правительства Общество

Пенза, 14 марта 2018. PenzaNews. Дольщики жилого комплекса «Райки», возведением которого занималась компания «Пензастрой», провели серию одиночных пикетов у здания правительства Пензенской области в среду, 14 марта.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Каждый из них держал в руках флаг «Бездомного полка», в который объединились участники долевого строительства, а также вешал на себя две таблички.

На одной из них, как и во время одиночных пикетов у мэрии Пензы 12 марта, содержалось требование «Застройщикам — землю, обманутым дольщикам — квартиры».

Надпись на другой гласила: «Губернатор, ты где? Наумов увел землю? Дольщики «Пензастроя» в беде!»

Протестное мероприятие привлекло внимание сразу нескольких сотрудников полиции, один из которых был вооружен автоматом. Стражи порядка проверили у пикетчиков документы и поинтересовались, почему они пришли к облправительству.

Долгое время полицейские не уходили, наблюдая за обстановкой и снимая происходящее на видео.

Суть серии пикетов ИА «PenzaNews» прокомментировал дольщик Илья Дремов.

По его словам, один из застройщиков выразил согласие выйти на стройплощадку ЖК «Райки», чтобы завершить возведение проблемных объектов, рассчитывая в рамках регионального закона о поддержке дольщиков освоить участок вблизи дворца спорта «Буртасы», однако выяснилось, что он якобы зарезервирован за ООО «Эксплуатационное предприятие».

«[Алексей] Наумов — это генеральный директор данной компании. Это бывший начальник юридического отдела управления делами губернатора Пензенской области», — сказал собеседник агентства.

Илья Дремов напомнил, что ООО «Эксплуатационное предприятие» было создано в Пензе 25 декабря 2017 года путем преобразования одноименного ГУПа, а 15 февраля 2018 года депутаты Законодательного собрания региона включили его в план приватизации.

«Получается данная компания — [100-процентная] доля данной компании — будет кем-то приватизирована, то есть либо частные лица, либо организация получат данные земельные участки, а дольщики вроде как с носом остаются», — отметил представитель ЖК «Райки».

По его словам, сложилась «непонятная ситуация».

«Мы бы хотели получить какой-то официальный ответ», — сказал Илья Дремов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 22 января 2018 года администрация Пензы обнародовала информацию о 12 земельных участках, которые планируется предлагать застройщикам в рамках регионального закона о поддержке дольщиков.

В их числе была территория неподалеку от дворца спорта «Буртасы».

Фото: Penza-gorod.ru

Фактически она состоит из двух земельных участков общей площадью около 3 га с кадастровыми номерами 58:29:1007008:142 и 58:29:1007008:143. Их ориентировочная стоимость составляет более 100 млн. рублей.

Согласно представленным сведениям, предложение на их освоение поступило от ООО «ПКФ «Термодом».