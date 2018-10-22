До конца действия акции РСХБ «Хорошее начало!» осталось чуть более месяца Экономика

Пенза, 22 октября 2018. PenzaNews. Чуть более месяца осталось у представителей малого и среднего бизнеса (МСБ), работающих в Пензенской области, чтобы воспользоваться специальными условиями акции «Хорошее начало!», в рамках которой Россельхозбанк предлагает компаниям бесплатное открытие счета в рублях и его обслуживание в течение определенного периода.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, с начала 2018 года было открыто примерно 800 новых расчетных счетов организаций, в том числе в ходе данной акции.

«Всего Россельхозбанк обслуживает свыше 5 тыс. расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Пензенской области», — уточнили в пресс-службе.

В банке напомнили, что предложение «Хорошее начало!», подробное описание которого размещено на сайте учреждения, действует до 30 ноября.

«Воспользовавшись акцией, компании могут снизить затраты на расчетно-кассовое обслуживание в первые месяцы после старта бизнеса, а также повысить скорость и качество управления счетами с помощью современной системы дистанционного банковского обслуживания РСХБ», — отметили в пресс-службе.

АО « Россельхозбанк » — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России.

Банк создан в 2000 году и в настоящее время является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков РФ по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Единственным акционером банка, которому принадлежат 100% голосующих акций, является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года.