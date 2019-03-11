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Стало известно, какой проект вывел Ольгу Лебедеву в финал конкурса «Лидеры России»

09:10 | 11.03.2019 | Экономика

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Пенза, 11 марта 2019. PenzaNews. Ольга Лебедева из города Сердобска Пензенской области получила приглашение в финал конкурса управленцев «Лидеры России» благодаря проекту «Доброград», который предусматривает работу волонтерского центра, объединяющего деятельность сразу нескольких общественных организаций. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Стало известно, какой проект вывел Ольгу Лебедеву в финал конкурса «Лидеры России». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Партнерство с другими НКО стало ключевым принципом работы, а сфокусировать деятельность было решено прежде всего на воспитании подрастающего поколения.

Так, совместно с представителями городского совета общественности был проведен кулинарный мастер-класс для воспитанников приюта.

Вместе с клубом любителей скандинавской ходьбы удалось организовать веселые старты в школе-интернате.

Совместно с сердобской лигой КВН и участниками творческого конкурса «Молодые голоса» волонтерский центр провел концерт в доме ветеранов.

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«Изначально идея вызывала некоторые опасения у администрации [учреждения]. Ведь наши ребята собирались приехать с современной музыкой, песнями, шутками, что противоречит бытующему мнению о том, что пожилым людям интересно только творчество времен их молодости. Но мы рискнули, привезли коллективы и показали. Нужно было видеть, с какой искренностью старики реагировали, как смеялись и аплодировали и как потом благодарили нас участники концерта за возможность выступить перед такой заинтересованной публикой», — отметила Ольга Лебедева.

По ее словам, в ближайших планах «Доброграда» — проведение мероприятия для детей с особенностями развития, а центр планируется превратить в базу волонтеров, охватывающих своей деятельностью разные сферы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по итогам основного отбора в финал конкурса управленцев «Лидеры России» прошел только один участник от Пензенской области — исполнительный директор группы компаний «Флагман», бывший руководитель телерадиокомпании «Экспресс» Сергей Васянин.

После того, как наблюдательный совет рассмотрел шорт-лист из 40 социальных проектов участников из листа ожидания, не добравших баллов для прохождения в финал, приглашение в заключительный этап конкурса получила еще одна представительница региона — Ольга Лебедева из Сердобска.

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