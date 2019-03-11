Стало известно, какой проект вывел Ольгу Лебедеву в финал конкурса «Лидеры России» Экономика

Пенза, 11 марта 2019. PenzaNews. Ольга Лебедева из города Сердобска Пензенской области получила приглашение в финал конкурса управленцев «Лидеры России» благодаря проекту «Доброград», который предусматривает работу волонтерского центра, объединяющего деятельность сразу нескольких общественных организаций. Об этом сообщается на сайте конкурса.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Партнерство с другими НКО стало ключевым принципом работы, а сфокусировать деятельность было решено прежде всего на воспитании подрастающего поколения.

Так, совместно с представителями городского совета общественности был проведен кулинарный мастер-класс для воспитанников приюта.

Вместе с клубом любителей скандинавской ходьбы удалось организовать веселые старты в школе-интернате.

Совместно с сердобской лигой КВН и участниками творческого конкурса «Молодые голоса» волонтерский центр провел концерт в доме ветеранов.

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«Изначально идея вызывала некоторые опасения у администрации [учреждения]. Ведь наши ребята собирались приехать с современной музыкой, песнями, шутками, что противоречит бытующему мнению о том, что пожилым людям интересно только творчество времен их молодости. Но мы рискнули, привезли коллективы и показали. Нужно было видеть, с какой искренностью старики реагировали, как смеялись и аплодировали и как потом благодарили нас участники концерта за возможность выступить перед такой заинтересованной публикой», — отметила Ольга Лебедева.

По ее словам, в ближайших планах «Доброграда» — проведение мероприятия для детей с особенностями развития, а центр планируется превратить в базу волонтеров, охватывающих своей деятельностью разные сферы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по итогам основного отбора в финал конкурса управленцев «Лидеры России» прошел только один участник от Пензенской области — исполнительный директор группы компаний «Флагман», бывший руководитель телерадиокомпании «Экспресс» Сергей Васянин.

После того, как наблюдательный совет рассмотрел шорт-лист из 40 социальных проектов участников из листа ожидания, не добравших баллов для прохождения в финал, приглашение в заключительный этап конкурса получила еще одна представительница региона — Ольга Лебедева из Сердобска.