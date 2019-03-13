Губернатор раскритиковал работу пензенского центра стандартизации Экономика

Пенза, 13 марта 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев подверг критике работу ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Пензенской области» («Пензенский ЦСМ») после доклада директора учреждения Александра Данилова о работе по включению местных товаров в национальную систему стандартизации (НСС).

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«Докладываете Вы хорошо, а работать-то когда начнете? 75 человек — сотрудников много, а результата нет. […] Не надо ждать, когда к Вам придут. Идите, как я банкирам говорю, на предприятия, […] с директорами встречайтесь», — сказал глава региона в ходе заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, состоявшегося в областном правительстве в среду, 13 марта.

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Он добавил, что работа по продвижению добровольной сертификации должна последовательно проводиться во взаимодействии с региональным Минпромом и другими ведомствами.

«Своих-то я накажу, а к Вам у меня претензии, которые могут вылиться в мое письмо Вашему руководителю о недовольстве работой», — отметил Иван Белозерцев.

По мнению губернатора, необходимо составить перечень предприятий и посещать их по графику, разъясняя ответственным лицам преимущества добровольной сертификации.

«[Это] называется законно-административно-принудительный способ управления, повышения эффективности работы предприятий», — пояснил Иван Белозерцев.