Бизнесмены, купившие недостроенный объект у депутата Лисовола, не могут ввести его в строй Экономика

Пенза, 21 марта 2019. PenzaNews. Индивидуальные предприниматели Владимир Жуков и Василий Соколов, купившие у Сергея Лисовола, являющегося депутатом гордумы от партии «Единая Россия», недостроенное здание магазина на улице Карпинского в Пензе более двух лет назад, столкнулись с трудностями при ее вводе в эксплуатацию.

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По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», в августе 2016 года между управлением муниципального имущества администрации Пензы и Сергеем Лисоволом был заключен договор аренды земельного участка на улице Карпинского, предназначенного для строительства с разрешенным видом использования под магазины торговой площадью не более 3 тыс. кв. метров.

Разрешение на строительство, которое давало право возвести на данном участке двухэтажный магазин площадью почти 325 кв. метров с площадью застройки около 192 кв. метров, ему было выдано в июне 2015 года.

15 августа 2016 года Сергей Лисовол зарегистрировал право собственности на объект незавершенного строительства площадью почти 325 кв. метров со степенью готовности 11%.

Однако 29-го числа того же месяца прокурор в ходе проверки установил, что на самом деле на улице Карпинского возведен объект площадью 1 тыс. 944 кв. метра. В связи с этим Сергей Лисовол был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ «Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий)».

2 сентября здание будущего магазина было продано предпринимателям Владимиру Жукову и Василию Соколову по договору купли-продажи объекта незавершенного строительства и уступки права требования земельного участка.

В декабре по заявлению предпринимателей постановлением администрации Пензы ранее выданное разрешение на строительство от июня 2015 года признано утратившим силу.

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Вместе с тем 9 декабря 2016 года им было выдано новое разрешение, в соответствии с которым допускалось строительство здания магазина площадью более 1 тыс. 943 кв. метров. Однако определением Пензенского областного суда от 6 июля 2017 года оно признано недействительным.

2 ноября 2018 года предприниматели обратились в мэрию с заявлением о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию магазина по адресу: Пенза, улица Карпинского, 33В. Менее чем через две недели в их адрес было направлено письмо, в котором содержался отказ.

Бизнесмены сочли его незаконным и обратились в Арбитражный суд Пензенской области, который пришел к выводу о том, что оспариваемый отказ мэрии в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию соответствует закону и не нарушает права и интересы предпринимателей.

Решением от 13 марта 2019 года Владимиру Жукову и Василию Соколову полностью отказано в удовлетворении заявленных требований.