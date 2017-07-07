В Пензе суд признал недействительным разрешение на строительство магазина у «Трех гвоздик» Общество

Пенза, 7 июля 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд признал недействительным разрешение на строительство торгового центра неподалеку от сквера «Три гвоздики» на улице Карпинского.

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«Решением Ленинского районного суда от 19 апреля прокурору было отказано в удовлетворении требований о признании недействительным разрешения на строительство здания. Не согласившись с вынесенным судебным постановлением, прокурор принес апелляционное представление. В суде представитель прокуратуры продолжал настаивать на том, что выдача разрешения на строительство объекта не перед его началом, а в стадии строительства является недопустимой», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Пензенского областного суда представление прокурора удовлетворено, а решение Ленинского районного суда отменено.

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«Судебный акт вступил в законную силу. Органы прокуратуры продолжат добиваться устранения нарушений законодательства при строительстве данного объекта недвижимости», — резюмировала собеседница агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в августе 2016 года прокуратура Ленинского района Пензы выявила факт незаконного строительства объекта недвижимости площадью около 2 тыс. кв. метров вместо положенных 325 кв. метров.

Разрешение на строительство было выдано в июне 2015 года депутату пензенской гордумы Сергею Лисоволу, который был оштрафован по двум статьям КоАП РФ — ст. 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка» и ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ «Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий)». Оба штрафа оплачены.

В сентябре 2016 года Сергей Лисовол продал объект незавершенного строительства индивидуальным предпринимателям Владимиру Жукову и Василию Соколову, уступив им впоследствии и право аренды на земельный участок под этим зданием.

В декабре 2016 года администрацией города новым собственникам объекта было выдано разрешение на строительство магазина по адресу: Пенза, улица Карпинского, №33В, площадью более 1 тыс. 943 кв. метра.

Прокурор Ленинского района Пензы внес направил в суд административный иск об отмене выданного разрешения на строительство, который был принят к производству в марте 2017 года.