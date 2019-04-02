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Компания «Комфорт» построит логистический центр на улице Гагарина в Пензе

08:50 | 02.04.2019 | Экономика

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Пенза, 2 апреля 2019. PenzaNews. Компания «Комфорт» построит логистический центр на улице Гагарина в Пензе в рамках инвестиционного проекта, протокол о реализации которого при поддержке городской администрации был подписан ранее. Об этом сообщил вице-мэр по экономике и развитию предпринимательства Денис Леонтьев.

Компания «Комфорт» построит логистический центр на улице Гагарина в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он уточнил, что площадь логистического центра составит 7 тыс. кв. метров, а планируемый объем инвестиций оценивается в 200 млн. рублей.

«Участок находится завершающий стадии формирования», — пояснил он в ходе совещания в мэрии Пензы во вторник, 2 апреля.

13 сентября 2018 года между администрацией Пензы и ООО «Комфорт» был заключен протокол о намерениях по реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство логистического центра на территории города.

Планируется создать дополнительно не менее 30 рабочих мест.

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