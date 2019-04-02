Мэр Пензы оценил ход строительства завода по производству упаковочной продукции Экономика

Пенза, 2 апреля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев и его заместитель Денис Леонтьев оценили ход строительства компанией «Атлант» завода, на котором планируется выпускать упаковочную продукцию для нужд сельского хозяйства и химической промышленности.

Фото: Penza-gorod.ru

Они убедились, что в рамках реализации инвестпроекта стоимостью свыше 300 млн. рублей, на улице Беляева возведен каркас здания, смонтирована крыша, осуществляется монтаж стен.

В ходе визита представителей власти на объект обсуждались вопросы, связанные с увеличением мощности предприятия и возможностью его перевода из производственно-коммунальной зоны «ПК-4» в «ПК-3» с целью использования новых видов технологических процессов. Виктор Кувайцев дал соответствующие распоряжения об оказании инвестору содействия.

Читайте также

Мэр Пензы отметил важность поддержки крупного бизнеса

Кроме того, были рассмотрены перспективы предоставления компании в аренду прилегающего земельного участка для благоустройства и строительства дороги, соединяющей улицы Гагарина и Беляева.

Мэр Пензы предложил заинтересованным в этом руководителям предприятий, расположенных в данном районе города, объединиться в инициативную группу для последующей разработки проектно-сметной документации.

«В свою очередь муниципалитет рассмотрит возможность включения данного объекта в одну из действующих программ», — пояснил Виктор Кувайцев.

По сведениям администрации Пензы, подобный завод уже работает в микрорайоне ГПЗ-24. На предприятии производятся полипропиленовые мешки различной плотности и объема, рассчитанные на вес от 5 до 100 кг, а также канаты, пленки и другая упаковочная тара.

В настоящее время объемы производства составляют до 12 млн. мешков в год, а после расширения намечено выйти на показатель 36 млн.

Продукция поставляется в том числе за рубеж — в Кубу, Белоруссию, Украину и Сирию.