EN
15:24:33 Понедельник, 8 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Корпорация МСП проведет стратегическую сессию в Пензе

12:16 | 08.04.2019 | Экономика

Печать

Пенза, 8 апреля 2019. PenzaNews. Корпорация развития малого и среднего предпринимательства планирует провести стратегическую сессию в Пензе в конце мая. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Корпорация МСП проведет стратегическую сессию в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В преддверии Дня предпринимателя — в конце мая — в Пензе планируется провести стратегическую сессию Корпорации развития малого и среднего предпринимательства. К этому мероприятию будет приурочено торжественное открытие нового завода «Бетониум», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 8 апреля.

Иван Белозерцев добавил, что строительство этого предприятия велось два года.

«По объемам производства он будет одним из крупнейших предприятий Приволжского федерального округа», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

Загрузка...
Читайте также
Жительница Пензы отправится в колонию за организацию притона «Сеть» внесена в список организаций, признанных террористическими
В 2020 году все пензенские школы получат копии знамени Победы Пензенский «Кванториум НЭЛ» получит около 5 млн. рублей на летнюю инженерную школу
В храмах Пензы на Пасху пройдут благотворительные обеды В Пензе «Lada Priora» превратилась в груду металла, врезавшись в ограждение
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама