Корпорация МСП проведет стратегическую сессию в Пензе Экономика

Пенза, 8 апреля 2019. PenzaNews. Корпорация развития малого и среднего предпринимательства планирует провести стратегическую сессию в Пензе в конце мая. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«В преддверии Дня предпринимателя — в конце мая — в Пензе планируется провести стратегическую сессию Корпорации развития малого и среднего предпринимательства. К этому мероприятию будет приурочено торжественное открытие нового завода «Бетониум», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 8 апреля.

Иван Белозерцев добавил, что строительство этого предприятия велось два года.

«По объемам производства он будет одним из крупнейших предприятий Приволжского федерального округа», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.