В Пензенской области упали объемы производства алкоголя Экономика

Пенза, 11 апреля 2019. PenzaNews. 1 млн. 760 тыс. декалитров алкогольной продукции произведено на территории Пензенской области в I квартале 2019 года, что составляет 71% к показателю за аналогичный период 2018-го. Об этом сообщила начальник управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства региона Нина Богач.

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«Надо сказать, что здесь были объективные моменты. Снижение связано [с тем, что] в феврале основное наше предприятие не работало. Сейчас оно заработало в полную мощь», — пояснила она в ходе совещания с представителями торговых сетей и заместителями глав администраций районов Пензенской области, состоявшегося в правительстве региона в четверг, 11 апреля.

Нина Богач добавила, что в регионе продолжается работа по увеличению доли пензенского алкоголя в торговых организациях.

По ее словам, планируется заключить дополнительные договора с сетью «Бристоль», благодаря чему поставки возрастут.

«Мы увидим более широкую линейку представленности местной продукции», — отметила начальник управления.

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«Объединенные пензенские водочные заводы» оспорили приостановление действия лицензий

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», решением Арбитражного суда Пензенской области от 28 февраля 2019 года было признано недействительным решение Росалкогольрегулирования от 28 декабря 2018 года о приостановлении действия лицензий, выданных ООО «Объединенные пензенские водочные заводы» 2 декабря 2015 года и 20 апреля 2018 года. Согласно материалам дела, речь шла о лицензиях на осуществление производства, хранения и поставок винных напитков без добавления этилового спирта, а также спиртных — водки, ликероводочных изделий, коньяка и других — сроком действия по 26 апреля 2021 года.

В удовлетворении заявления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка об аннулировании этих лицензий было отказано.