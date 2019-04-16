EN
15:54:39 Вторник, 16 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за три месяца введено более 140 тыс. кв. метров жилья

09:29 | 16.04.2019 | Экономика

Печать

Пенза, 16 апреля 2019. PenzaNews. 140 тыс. 866 кв. метров жилья введено в Пензенской области с января по март 2019 года за счет всех источников финансирования.

В Пензенской области за три месяца введено более 140 тыс. кв. метров жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно данным Пензастата, почти 87% — 122 тыс. 255 кв. метров — приходится на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Читайте также

Белозерцев надеется на пересмотр целевого показателя по вводу жилья в Пензенской области

Объемы ввода жилья за I квартал 2019 года по отношению к январю-марту 2018-го в целом выросли более чем на 15%. При этом в сфере ИЖС рост составил почти 86%.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2018 году в Пензенской области было введено около 663 тыс. кв. метров жилья, что оказалось на 25% меньше уровня 2017-го.

Основной объем — 413 тыс. 961 кв. метр, или более 62% — пришелся на долю индивидуального жилищного строительства.

По имеющимся данным, на 2019 год для Пензенской области установлен целевой показатель в 700 тыс. кв. метров, на 2020 — 800 тыс. кв. метров.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе стало меньше самовольных построек — вице-мэр В «Пензаэнерго» пройдет конкурс профмастерства персонала «МРСК Волги»
Мэр Пензы призвал к аккуратности при проведении работ в районе оборонительного вала На улице Белинского в Пензе обустроят парковку
На улице Глазунова в Пензе мужчина разбился при падении из окна на 8 этаже Пензенский кластер «Биомед» представил продукцию на международной выставке в Узбекистане
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама