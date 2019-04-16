В Пензенской области за три месяца введено более 140 тыс. кв. метров жилья Экономика

Пенза, 16 апреля 2019. PenzaNews. 140 тыс. 866 кв. метров жилья введено в Пензенской области с января по март 2019 года за счет всех источников финансирования.

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Согласно данным Пензастата, почти 87% — 122 тыс. 255 кв. метров — приходится на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

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Объемы ввода жилья за I квартал 2019 года по отношению к январю-марту 2018-го в целом выросли более чем на 15%. При этом в сфере ИЖС рост составил почти 86%.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2018 году в Пензенской области было введено около 663 тыс. кв. метров жилья, что оказалось на 25% меньше уровня 2017-го.

Основной объем — 413 тыс. 961 кв. метр, или более 62% — пришелся на долю индивидуального жилищного строительства.

По имеющимся данным, на 2019 год для Пензенской области установлен целевой показатель в 700 тыс. кв. метров, на 2020 — 800 тыс. кв. метров.