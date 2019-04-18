Пензенская область выполнила требования майских указов об уровне зарплат — Белозерцев Экономика

Пенза, 18 апреля 2019. PenzaNews. Пензенская область в числе четырех регионов выполнила требования указов президента России Владимира Путина от 7 мая 2012 года в части достижения индикативных показателей роста зарплат по всем категориям работников. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев.

Фото: Pnzreg.ru

«Это Пензенская, Владимирская, Ленинградская области и Республика Бурятия», — уточнил он в ходе совместного заседания коллегий прокуратуры Пензенской области и регионального следственного управления СКР в четверг, 18 апреля.

Иван Белозерцев отметил, что в субъекте РФ обеспечен рост зарплаты работников бюджетной сферы.

«За период 2012–2018 годов средняя зарплата врачей увеличилась в 2,1 раза, среднего медицинского персонала — в 2 раза, младшего — в 3,6 раза, социальных работников — в 4,1 раза, работников учреждений культуры — в 3,5 раза. Процесс повышения зарплат будет продолжен. Требования президента РФ мы будем неукоснительно исполнять», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

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Согласно данным Росстата, среднемесячная начисленная зарплата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц составила в Пензенской области в 2015 году — 19 тыс. 822 рубля, в 2016 — 22 тыс. 300 рублей, в 2017 — 23 тыс. 382 рубля, в 2018 — 25 тыс. 451 рубль.

17 апреля в Минтруде России сообщили, что в целом регионы выполнили в 2018 году майские указы по повышению зарплаты бюджетникам. С 2013 по 2018 годы зарплата врачей и преподавателей вузов выросла соответственно в 1,8 и 2 раза, педагогических работников общего образования, дошкольных учреждений, дополнительного образования — в 1,3, 1,4 и 1,7 раза, работников культуры — в 1,8 раза.

В 2019 году субъекты РФ дополнительно получат из федерального бюджета более 100 млрд. рублей на повышение заработной платы бюджетников.