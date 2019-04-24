EN
16:22:33 Среда, 24 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский кластер «Безопасность» представил продукцию на выставке в Москве

11:36 | 24.04.2019 | Экономика

Печать

Москва, 24 апреля 2019. PenzaNews. Компании, входящие в пензенский приборостроительный кластер «Безопасность», представили свою продукцию на 16-й международной выставке нефтегазового оборудования и технологий «MIOGE-2019», которая проходит в Москве.

Пензенский кластер «Безопасность» представил продукцию на выставке в Москве

Фото: ООО «ЦКР»

Так, на региональном стенде научно-производственная фирма «Круг» и компания «Техноконсоль» знакомят посетителей с диспетчерским пультом. Он является специализированным автоматизированным рабочим местом оператора, предназначенным для эксплуатации в ситуационных центрах в сфере промышленности, производства, на объектах важного назначения.

Научно-производственное предприятие «Промгазтехнологии» представляет мобильную малогабаритную автоматизированную автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию.

Пензенская экспозиция организована при поддержке ООО «Центр кластерного развития» и регионального Минпрома.

16-я международная выставка нефтегазового оборудования и технологий «MIOGE-2019» проходит в выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве с 23 по 26 апреля.

Экспозиции представляют не только предприятия из России, но и компании Великобритании, Габона, Германии, Дании, Индии, Испании, Италии, Китая, Кореи, Польши, Румынии, США, Таиланда, Турции, Франции, Швейцарии и Японии.

Участники выставки имеют возможность продемонстрировать свою продукцию и за короткое время провести деловые переговоры с большим числом специалистов, заинтересованных в выборе нефтегазового оборудования для решения производственных и технологических задач.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе подготовят программу ремонта медучреждений в селах В Пензенской области напишут тест по истории Великой Отечественной войны
В Белинском районе студент признан виновным в краже денег с карты преподавателя Мэр Пензы призвал активизировать работу по обновлению дорожной разметки
В Пензе вербовщик террористов осужден за дачу взятки сотруднику колонии На фабрике «Лером» выявлено нарушение антикоррупционного законодательства
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама