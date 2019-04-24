Пензенский кластер «Безопасность» представил продукцию на выставке в Москве Экономика

Москва, 24 апреля 2019. PenzaNews. Компании, входящие в пензенский приборостроительный кластер «Безопасность», представили свою продукцию на 16-й международной выставке нефтегазового оборудования и технологий «MIOGE-2019», которая проходит в Москве.

Фото: ООО «ЦКР»

Так, на региональном стенде научно-производственная фирма «Круг» и компания «Техноконсоль» знакомят посетителей с диспетчерским пультом. Он является специализированным автоматизированным рабочим местом оператора, предназначенным для эксплуатации в ситуационных центрах в сфере промышленности, производства, на объектах важного назначения.

Научно-производственное предприятие «Промгазтехнологии» представляет мобильную малогабаритную автоматизированную автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию.

Пензенская экспозиция организована при поддержке ООО «Центр кластерного развития» и регионального Минпрома.

16-я международная выставка нефтегазового оборудования и технологий «MIOGE-2019» проходит в выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве с 23 по 26 апреля.

Экспозиции представляют не только предприятия из России, но и компании Великобритании, Габона, Германии, Дании, Индии, Испании, Италии, Китая, Кореи, Польши, Румынии, США, Таиланда, Турции, Франции, Швейцарии и Японии.

Участники выставки имеют возможность продемонстрировать свою продукцию и за короткое время провести деловые переговоры с большим числом специалистов, заинтересованных в выборе нефтегазового оборудования для решения производственных и технологических задач.