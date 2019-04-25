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Нижнеломовский район возглавил инвестрейтинг за І квартал 2019 года

14:01 | 25.04.2019 | Экономика

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Пенза, 25 апреля 2019. PenzaNews. Нижнеломовский район стал лидером инвестиционного рейтинга городских округов и муниципальных районов Пензенской области за I квартал 2019 года, подготовленного министерством экономики региона.

Нижнеломовский район возглавил инвестрейтинг за І квартал 2019 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Район поднялся на семь позиций по сравнению с IV кварталом 2018 года и набрал 119,15 балла.

Основным фактором, повлиявшим на результат, стала работа муниципальной специализированной организации по привлечению инвестиций, взаимодействию с инвесторами и развитию предпринимательства. В частности, субъектам малого и среднего предпринимательства в отчетном квартале были оказаны платные услуги на сумму более 375 тыс. рублей.

Лидер предыдущего рейтинга — Бессоновский район — опустился на вторую строчку, набрав 103,06 балла. Тройку лучших замкнул город Заречный, который поднялся на две позиции, получив 93,95 балла.

По данным Минэкономики региона, высокий результат этих муниципальных образований связан с активной работой с инвесторами и заключением соглашений о реализации инвестпроектов на сумму свыше 100 млн. рублей.

Значительно улучшили свои позиции в рейтинге по сравнению с прошлым кварталом Сосновоборский и Сердобский районы. Они поднялись на шесть и восемь строчек соответственно.

Аутсайдерами стали Тамалинский, Неверкинский и Земетчинский районы.

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