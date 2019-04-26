Индекс промпроизводства в Пензенской области за I квартал составил 103% Экономика

Пенза, 26 апреля 2019. PenzaNews. Индекс промышленного производства продукции по основным видам экономической деятельности составил в Пензенской области за I квартал 2019 года 103% к аналогичному уровню 2018-го. Об этом свидетельствуют данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

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Согласно представленным сведениям, рост зафиксирован в сфере обрабатывающих производств — 104,9%.

Вместе с тем отмечается снижение по следующим направлениям: добыча полезных ископаемых — 96,8%, обеспечение электроэнергией, газом и паром — 92,3%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов — 91,8%.

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По данным регионального Минпрома, промышленные предприятия за период с января по март 2019 года отгрузили продукцию на сумму 52,6 млрд. рублей, что составляет 114,5% к аналогичному уровню 2018-го, в том числе в обрабатывающих производствах — на 44 млрд. рублей, рост — 19,3%.

Средняя зарплата в промышленности за январь и февраль текущего года достигла 28 тыс. 566 рублей, что на 6% больше аналогичного уровня 2018-го.

Внешнеторговый оборот Пензенской области за первые два месяца года составил 78,1 млн. долларов, рост — 16,3%. При этом объемы экспорта выросли на 12,1% — до 31,6 млн. долларов.