Создан Научно-исследовательский институт территориального планирования и урбанистики Экономика

Пенза, 11 мая 2019. PenzaNews. Государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт территориального планирования и урбанистики» (НИТПИУ) создано в Пензенской области.

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Согласно выписке из ЕГРЮЛ, новое ГБУ было зарегистрировано в качестве юридического лица в минувший понедельник, 6 мая.

Начальником НИТПИУ назначена Яна Шебурова.

Учредителем Научно-исследовательского института территориального планирования и урбанистики выступил департамент градостроительства и архитектуры Пензенской области.

В качестве основного вида деятельности учреждения заявлена деятельность в области архитектуры.

Среди дополнительных — прочие виды полиграфической деятельности, деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги, издание книг и другие.

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Виктор Кувайцев назвал создание НИИ урбанистики дальновидным шагом

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 14 марта 2019 года губернатор Пензенской области подписал постановление регионального правительства о создании ГБУ «Научно-исследовательский институт территориального планирования и урбанистики».

За учреждением решено закрепить помещение №221 площадью чуть более 19 кв. метров на втором этаже здания №156 на улице Суворова в Пензе.

В этом же здании находится несколько региональных ведомств — департамент градостроительства и архитектуры, министерство строительства и дорожного хозяйства, управление ЖКХ и гражданской защиты населения.

Комментируя инициативу о создании НИТПИУ, мэр Пензы Виктор Кувайцев назвал ее дальновидным шагом. Он выразил надежду на то, что с помощью института можно будет решить такие актуальные задачи, как создание и актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, подготовка нормативов и их приведение в соответствие с действующим законодательством.

Глава администрации Пензы предположил, что новое учреждение внесет заметный вклад в развитие города, в том числе благодаря исследованиям и аналитики в части совершенствования транспортной схемы и инженерной инфраструктуры.