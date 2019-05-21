Мэр Пензы поставил задачу привлечь в бюджет не менее 1 млрд. рублей неналоговых доходов Экономика

Пенза, 21 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поставил перед начальником управления муниципального имущества мэрии Ириной Кочетковой задачу обеспечить поступление в бюджет города в 2019 году неналоговых доходов в размере не менее 1 млрд. рублей по аналогии с 2016-м.

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«Повышение эффективности использования муниципальной собственности — одно из ключевых направлений деятельности управления и администрации города и источник пополнения городского бюджета. Вы помните, что была поставлена задача по проведению инвентаризации муниципального имущества. Мы этим занимаемся уже почти 4 года», — отметил Виктор Кувайцев в ходе совещания в мэрии во вторник, 21 мая.

Он пояснил, что именно эта работа позволила расселить в маневренный жилой фонд граждан, попавших в трудную ситуацию в аварийных домах.

«Нам надо хотя бы свои позиции сохранить в части доходов от неналоговой деятельности. Мы примерно два года назад впервые провели работу, когда у нас собственные доходы превысили 1 млрд. рублей. Можно сейчас говорить, что у нас были основания в 2018 году эту цифру снизить объективно. Все объясняют это тем, что была необходимость сформировать земельные участки для решения проблемы обманутых дольщиков. На самом деле выпал огромный объем земельных участков, но эту работу [по привлечению доходов] надо сделать», — сказал Виктор Кувайцев.

Глава администрации Пензы обратил внимание на то, что на данный момент доходы лишь на 5 млн. рублей превышают уровень аналогичного периода 2018 года.

В свою очередь Ирина Кочеткова пояснила, что налажена работа с судебными приставами по взысканию долгов по арендным платежам, планируется реализовать с торгов землю, оставшуюся невостребованной застройщиками при решении проблемы дольщиков, а также наметились положительные сдвиги по продаже помещений, долгое время не пользовавшихся спросом.

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«Я считаю, что данные мероприятия позволят нам пополнить бюджет, в том числе превысить уровень 2018 года», — сказала она.

В продолжение темы Виктор Кувайцев акцентировал внимание на том, что необходимо выяснить причину, по которой некоторые имеющиеся у муниципалитета земельные участки не удается продать: собрать потенциальных покупателей, услышать их предложения и скоординировать дальнейшие шаги.

«В таком русле только мы можем рассчитывать [...] на то, что мы придем к этим цифрам, про которые мы говорим. Нам просто нельзя иметь меньшую цифру по доходам», — подчеркнул мэр.

Он выразил уверенность в том, что поставленная задача будет выполнена, как и в 2016 году, когда «земля тоже не продавалась».