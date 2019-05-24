В Пензенской области выплачено 166 млн. рублей долгов по зарплате Экономика

Пенза, 24 мая 2019. PenzaNews. Более 166 млн. рублей долгов по зарплате взыскано в Пензенской области с начала 2018 года благодаря межведомственному взаимодействию. Об этом сообщил глава регионального Минтруда Евгений Трошин.

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«Активное взаимодействие регионального правительства, Минтруда, прокуратуры области, УМВД, СУ СК, УФНС, УФССП, управления Росреестра и Гострудинспекции позволили восстановить с начала 2018 года права порядка 9 тыс. работников организаций и предприятий региона и добиться выплаты им более 166 млн. рублей неполученного своевременно вознаграждения за труд. Выстраиванию эффективной модели межведомственного взаимодействия предшествовала долгая и кропотливая работа, которая с учетом новых вызовов продолжается и в настоящее время», — сказал он в ходе открытого межрегионального интерактивного форума по вопросам оплаты труда, которое прошло под председательством замглавы Генпрокуратуры РФ Сергея Зайцева в режиме видеоконференцсвязи в минувший четверг, 23 мая.

По словам министра, внедрена практика организации совместных выездных заседаний прокуратуры и межведомственной комиссии по вопросу обеспечения своевременной выплаты и роста заработной платы на территории Пензенской области.

Евгений Трошин подчеркнул, что мониторинг ситуации с задолженностью по оплате труда в государственных и муниципальных учреждениях, на градо- и системообразующих предприятиях проводится регулярно, сообщает пресс-служба Минтруда.