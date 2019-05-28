Чиновники должны мгновенно реагировать на проблемы бизнеса — Белозерцев Экономика

Пенза, 28 мая 2019. PenzaNews. Чиновники в Пензенской области должны мгновенно реагировать на проблемы, с которыми к ним обращаются представители бизнеса. Такую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев.

Фото: Pnzreg.ru

«Нужна мгновенная реакция на проблемные вопросы. Недопустимо, чтобы чиновник отказывался встречаться с предпринимателем, отговариваясь занятостью. Руководители муниципальных образований должны бороться за своих предпринимателей, генерировать для них предложения по поддержке — грантовой, юридической, информационной. Должна быть работа с населением, прежде всего, с молодежью, которая думает открывать свое дело», — сказал глава региона в ходе заседания совета по развитию предпринимательства и конкуренции при правительстве Пензенской области, которое состоялось в рамках регионального форума предпринимателей во вторник, 28 мая.

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Губернатор рекомендовал организовывать обучающие семинары, приглашать специалистов, известных бизнесменов, готовых поделиться опытом.

«Я всегда буду действовать в направлении поддержки предпринимательства, заявляя, что это задача для представителей всех уровней власти. Будучи на встрече с президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, я с гордостью докладывал о том, что доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте превышает 30%. Эти показатели выше среднероссийских. Президент ставит нам задачу продолжения роста, это требует высокой вовлеченности власти в решение насущных проблем бизнеса», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.