В Пензе выявлены факты искусственного дробления муниципальных закупок Экономика

Пенза, 31 мая 2019. PenzaNews. Прокуратура Ленинского района Пензы в ходе проверки соблюдения законодательства при осуществлении закупок у единственного поставщика выявила факты искусственного дробления муниципальных контрактов.

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«Так, 12 и 13 декабря 2018 между управлением ЖКХ Пензы и МУП «Зеленое хозяйство города Пензы заключено четыре аналогичных договора на выполнение работ по благоустройству территории — украшение живой новогодней ели — на сумму свыше 358 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, фактически эти договоры образуют единую сделку, искусственно раздробленную для формального соблюдения ограничения, при котором без проведения торгов разрешается закупка у единственного поставщика только на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей.

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«Указанные нарушения выявлены при анализе еще двух муниципальных контрактов, заключенных 21 ноября 2018 между управлением ЖКХ Пензы и ООО «Элит ривал» укрепление обочин щебнем на сумму более 199 тыс. рублей, а также трех от 26 марта — с индивидуальным предпринимателем Сергеем Каргиным на благоустройство территорий, стоимостью свыше 246 тыс. рублей», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что такие же нарушения законодательства о контрактной системе выявлены при анализе четырех контрактов, заключенных между детским садом №96 Пензы и ООО «Шевтер» на капитальный ремонт дополнительной ясельной группы на сумму более 710 тыс. рублей.

«В связи с тем, что они заключены с нарушением положений законодательства о контрактной системе, прокурор района [Тагир Мустафин] внес представления в управление ЖКХ и детсад №96. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. Прокуратура района также направила информацию в УФАС Пензенской области для принятия мер в рамках компетенции», — добавила она.