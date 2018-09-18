Директор ЦПКиО пояснила суду, как в 2016 году для Пензы закупались игрушки и елка Криминал

Пенза, 18 сентября 2018. PenzaNews. Компании «Сити-Строй» и «РКС-Пенза» перечислили в 2016 году МАУ «Центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского» около 800 тыс. рублей в качестве спонсорской помощи на покупку новогоднего оформления и игрушек для новой искусственной елки Пензы, поскольку в бюджете города не удалось изыскать деньги на эти цели. Об этом сообщила директор учреждения Елена Савельева в ходе судебного заседания по громкому уголовному делу, в рамках которого вице-мэр Ирина Ширшина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при поиске спонсорских средств на праздничную атрибутику.

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«Финансировалось из трех источников. 2 млн. 300 тыс. рублей было выделено в рамках целевой субсидии на приобретение непосредственно самого [искусственного] дерева. [...] Около 800 тыс. рублей были спонсорские деньги. 1 млн. 950 тыс. рублей были денежные средства, оплаченные парком», — уточнила она.

Елена Савельева напомнила, что соответствующие расходы в бюджете Пензы были заложены осенью 2016 года.

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Она пояснила, что на начальном этапе вопросами приобретения елки занимался департамент ЖКХ Пензы, где «вели какие-то переговоры», а ей впоследствии были переданы образцы различных вариантов.

По словам директора парка, на совещаниях в мэрии не озвучивалось, какие именно организации и сколько смогут пожертвовать на игрушки.

«Непосредственно то, чем я занималась: мы определяли какая будет елка, из какого материала. Соответственно, с художниками поставщика [...] мы готовили ее внешний вид: ограждение, подбор игрушек осуществляли. […] Все эскизы, которые мне присылал поставщик, я отправляла главному художнику, он видел», — сказала Елена Савельева.

Она добавила, что рассматривались предложения ряда поставщиков с примерно одинаковыми ценами — из Москвы, Коломны и Екатеринбурга; в итоге предпочтение было отдано предпринимателю Александру Межевову — так елку было дешевле доставить, а также он сделал значительную скидку, поскольку подходящее искусственное дерево уже имелось на складе.

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На вопрос старшего помощника прокурора Ленинского района Пензы Михаила Апарова о том, какую роль в процессе приобретения новогодней атрибутики играла Ирина Ширшина, Елена Савельева ответила, что вице-мэр присутствовала на совещаниях, на которых говорилось о необходимости привлечения инвесторов к покупке украшений.

Она сообщила, что рассматривались разные варианты оплаты, в том числе в рассрочку.

«Даже было предложение такое, что мы оплачиваем дерево, они [поставщики] приезжают, ставят нам елку и потом, после того как закончатся новогодние праздники, ее забирают, увозят и до момента, пока город с ними не расплатится, елка находится у них якобы в залоге», — пояснила Елена Савельева.

Директор ЦПКиО уточнила, что елка должна была появиться до 1 декабря, чтобы ее включили в график монтажа, при этом договор на приобретение конструкции был заключен сразу после получения субсидии.

По ее словам, вскоре после этого появились жертвователи и были заключены договоры на оставшуюся сумму со сроком погашения до 28 февраля 2017 года.

«К сожалению, собственными силами мы не смогли до 28 февраля оплатить, поэтому оплачивали дольше», — отметила она.

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Руководитель учреждения добавила, что желание оказать спонсорскую помощь выразила организация «РКС-Пенза», представитель которой сам связался с ней по телефону, и фирма «Сити-Строй», от которой пришло письмо с запросом реквизитов для перечисления средств.

При этом Елена Савельева отметила, что не обсуждала с последней компанией вопрос приобретения игрушек и не знает, откуда ее представителям стало об этом известно.

«Не могу сказать. Стерлось из головы о том, каким образом это происходило», — сказала она.

По словам свидетеля, на озвученную спонсорами сумму были подобраны конкретные украшения.

Отвечая на вопрос Михаила Апарова, она пояснила, что до этого слышала о фирмах «Сити-Строй» и «Сан-Лико-Инвест», поскольку «в строительстве работала всю жизнь».

Она сообщила также, что период переговоров с «Сити-Строем» до заключения договора пожертвования затянулся и составил от двух недель до месяца, о чем она сказала заместителю начальника управления культуры Пензы Михаилу Кудимову, он — своему руководителю Вере Фейгиной, а та — вице-мэру Владимиру Попкову.

Также Елена Савельева, по ее словам, по телефону напрямую проинформировала об этом Ирину Ширшину.

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Директор ЦПКиО добавила, что после этого пришло письмо от «Сити-Строя», содержание которого она кратко передала своими словами: «Пусть еще раз администрация нас попросит».

Она отметила, что вскоре был заключен договор, а затем деньги быстро поступили на счет.

На вопрос адвоката вице-мэра Алексея Агафонова о том, почему договор пожертвования был подписан в субботу, Елена Савельева заявила, что сомневается в оформлении документа в нерабочий день.

Затем Михаил Апаров обратился к судье с ходатайством об исследовании вещественных доказательств — аудиозаписей телефонных разговоров между Еленой Савельевой и Ириной Ширшиной.

В связи с этим вице-мэр и ее защитник попросили временно перевести заседание в закрытый режим, поскольку данные материалы могут содержать конфиденциальную информацию.

Судья Наталья Марчук удовлетворила оба ходатайства.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данному уголовному делу в качестве обвиняемых проходят три человека — бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

Валерий Савин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ирине Ширшиной вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и их превышение (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Татьяна Титкова обвиняется в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).