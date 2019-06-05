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Виктор Кувайцев предложил проводить в мэрии дни открытых дверей для бизнеса

10:05 | 05.06.2019 | Экономика

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Пенза, 5 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев выступил с инициативой проведения на регулярной основе в мэрии дней открытых дверей для представителей бизнеса.

Виктор Кувайцев предложил проводить в мэрии дни открытых дверей для бизнеса

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он пояснил, что очередной прием предпринимателей по предварительной записи состоится на этой неделе, но от бизнеса поступает много предложений сделать работу администрации более удобной для них.

«Обращаясь к нам, они порой приходят к тем, кто отвечает за взаимодействие с бизнесом и начинают «путешествовать» по нашим кабинетам — от управления градостроительства к управлению муниципального имущества и так далее. Прием мы, конечно, проведем на этой неделе, но есть такое предложение в целом договориться о таком дне открытых дверей для предпринимателей и в этот день принять всех желающих», — сказал Виктор Кувайцев в ходе совещания в мэрии в среду, 5 июня.

Мэр уточнил, что надо сформировать базу предпринимателей, которым это интересно, а также принять тех, кто кто обратится без записи.

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«В этот день открытых дверей у нас в одном помещении должны быть сконцентрированы все службы, в том числе правовое управление, в том числе муниципальный земельный контроль, и, конечно, управление градостроительства и архитектуры, управление муниципального имущества. И такие дни надо проводить традиционно по необходимости. Мы почувствуем, сколько вопросов и поймем, сколько их можно решить в один день, когда все в одном помещении, когда все нацелены, чтобы создавать нормальные условия для развития бизнеса», — добавил глава администрации Пензы.

Виктор Кувайцев поручил заниматься организацией этой работы вице-мэру Денису Леонтьеву.

«Наверное, раз в месяц это делать надо — это мое видение. И я не говорю, что в этом случае не надо проводить прием предпринимателей, если такая необходимость у кого-то возникнет», — добавил он.

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