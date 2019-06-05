Пензенская делегация начала работу на ПМЭФ Экономика

Санкт-Петербург, 5 июня 2019. PenzaNews. Делегация Пензенской области начала работу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в среду, 5 июня.

Фото: Pnzreg.ru

Ее возглавил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. В этот день он намерен встретиться с заместителем министра экономического развития России Вадимом Живулиным. Также запланированы переговоры с представителями Итало-российской торговой палаты.

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Как сообщает пресс-служба правительства региона, кроме этого, деловая программа предусматривает участие главы региона в официальных мероприятиях форума, проведение рабочих встреч и подписание соглашений о сотрудничестве.

На мероприятии планируется обсудить вопросы экономического взаимодействия с рядом крупных отечественных и зарубежных компаний, сотрудничество с регионами РФ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года. С 2006-го проходит под патронатом и при участии президента России Владимира Путина.

За прошедшие годы форум зарекомендовал себя в качестве одной из ключевых площадок для общения представителей деловых кругов и обсуждения важных экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.