В ходе ПМЭФ заключат соглашение о намерениях по реконструкции аэропорта Пензы Экономика

Санкт-Петербург, 2 июня 2019. PenzaNews. Соглашение о намерениях по реализации комплексного проекта развития аэропорта Пензы будет заключено между правительством области и холдингом «Новапорт» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» 6–8 июня.

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Ожидается, что подписание документа состоится в ходе встречи главы региона Ивана Белозерцева с председателем совета директоров холдинга Романом Троценко.

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Планируется, что комплексный проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства.

Он направлен увеличение пропускной способности аэровокзала, приведение его в соответствие современным нормам безопасности и обеспечение доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья, повышение уровня комфорта для пассажиров.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, последняя реконструкция терминала, построенного в 1963 году, проводилась 16 лет назад. За это время пассажиропоток увеличился в несколько раз. Только с 2014 по 2018 годы цифра выросла с 74,5 тыс. в год до 181,5. При этом пропускная способность пензенского аэропорта, где отсутствуют зоны прилета и выдачи багажа, осталась прежней.

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Чтобы решить эту проблему, в 2017 году по заказу правительства Пензенской области АО «Новая авиация» разработало концепцию по строительству нового здания аэровокзала Пензы.

В феврале 2019 года проект обсуждался в Совете Федерации России. В итоге Минтрансу РФ было поручено проработать возможность его реализации, в том числе с применением механизмов государственно-частного партнерства.

На встрече Ивана Белозерцева с генеральным директором ООО «Новапорт» Сергеем Рудаковым была подтверждена заинтересованность компании в участии в проекте.