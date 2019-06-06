EN
17:17:13 Четверг, 6 июня
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

«Коноплекс» намерен разместить производство на площадях объекта в Леонидовке — губернатор

11:02 | 06.06.2019 | Экономика

Печать

Санкт-Петербург, 6 июня 2019. PenzaNews. Группа компаний «Коноплекс» намерена разместить производство на базе бывшего объекта по уничтожению химического оружия «Леонидовка» под Пензой. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

«Коноплекс» намерен разместить производство на площадях объекта в Леонидовке — губернатор

Фото: Pnzreg.ru

«Готовы поддерживать дальнейшее развитие вашего бизнеса на пензенской земле — по производству высококачественной целлюлозы из лубяных культур. Считаем правильным сделанный выбор места для производства — на базе находящихся в государственной собственности объектов бывшего предприятия по уничтожению химического оружия в Леонидовке», — сказал глава региона, обращаясь к генеральному директору холдинга Милене Александровой в ходе встречи на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 6 июня.

Читайте также

На ликвидацию последствий уничтожения химоружия под Пензой направят более 300 млн. рублей

Иван Белозерцев отметил, что создаваемое производство нацелено на выпуск новой импортозамещающей и экспортно-ориентированной высокотехнологичной продукции.

Он добавил, что ему также известно о планах группы компаний построить в Пензенской области производственное предприятие полного цикла для выпуска качественных и полезных продуктов питания из конопли.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в ходе переговоров стороны подписали протокол о намерениях. Документом предусмотрены действия, направленные на реализацию инвестиционного проекта «Производственно-складской комплекс по переработке технической конопли».

Загрузка...
Читайте также
Yadro создаст инфраструктурные продукты для «МегаФона» Весь ввод жилья в Пензе достигается за счет индивидуального строительства — Кувайцев
Заключено соглашение о сотрудничестве между пензенским правительством и банком «Траст» Предварительной причиной смертельного пожара в Пензе названо неосторожное курение
«МегаФон» и Cinia Oy проложат оптоволокно между Хельсинки и Токио Набережную и площадь в центре Пензы предложено оборудовать бесплатным Wi-Fi
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама