«Коноплекс» намерен разместить производство на площадях объекта в Леонидовке — губернатор Экономика

Санкт-Петербург, 6 июня 2019. PenzaNews. Группа компаний «Коноплекс» намерена разместить производство на базе бывшего объекта по уничтожению химического оружия «Леонидовка» под Пензой. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Фото: Pnzreg.ru

«Готовы поддерживать дальнейшее развитие вашего бизнеса на пензенской земле — по производству высококачественной целлюлозы из лубяных культур. Считаем правильным сделанный выбор места для производства — на базе находящихся в государственной собственности объектов бывшего предприятия по уничтожению химического оружия в Леонидовке», — сказал глава региона, обращаясь к генеральному директору холдинга Милене Александровой в ходе встречи на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 6 июня.

Читайте также

На ликвидацию последствий уничтожения химоружия под Пензой направят более 300 млн. рублей

Иван Белозерцев отметил, что создаваемое производство нацелено на выпуск новой импортозамещающей и экспортно-ориентированной высокотехнологичной продукции.

Он добавил, что ему также известно о планах группы компаний построить в Пензенской области производственное предприятие полного цикла для выпуска качественных и полезных продуктов питания из конопли.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в ходе переговоров стороны подписали протокол о намерениях. Документом предусмотрены действия, направленные на реализацию инвестиционного проекта «Производственно-складской комплекс по переработке технической конопли».