На ликвидацию последствий уничтожения химоружия под Пензой направят более 300 млн. рублей Общество

Пенза, 1 апреля 2019. PenzaNews. Министерство промышленности и торговли России проведет электронный аукцион по отбору компании, которая займется ликвидацией последствий деятельности объекта по уничтожению химического оружия «Леонидовка» в Пензенской области.

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Начальная (максимальная) цена контракта составляет 307 млн. 656 тыс. 200 рублей. Источником финансирования являются средства федерального бюджета.

Исполнителю государственного контракта предстоит выполнить дегазацию поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и строительных конструкций, зараженных фосфорорганическими отравляющими веществами (ФОВ), после чего провести соответствующие анализы.

Кроме того, поставлена задача по демонтажу и разделке на мерные элементы технологического оборудования, трубопроводов, изделий и материалов, зараженных ФОВ, а также термическому обезвреживанию фрагментов.

Помимо этого, в рамках госконтракта будет производиться утилизация конструктивных элементов авиационных химических боеприпасов, переработка твердых и жидких отходов процесса утилизации технологического оборудования, трубопроводов, изделий и материалов, зараженных ФОВ.

Электронный аукцион назначен на 5 апреля.

Работы по контракту должны быть выполнены к середине декабря 2019 года.

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Объект по хранению и уничтожению химического оружия «Леонидовка» в Пензенской области был введен в эксплуатацию в 2008 году.

Согласно официальным данным, на нем хранилось 85 тыс. 666 единиц авиационных боеприпасов, снабженных отравляющими веществами. Их масса достигала почти 6 тыс. 900 тонн. Это составляло 17,2% от совокупных запасов химоружия в России.

В сентябре 2015 года было официально объявлено о завершении процесса уничтожения химоружия на объекте «Леонидовка». Как сообщил начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин, процесс приведения объекта в полностью безопасное состояние займет около 5 лет, после этого его планируется использовать в качестве промышленной площадки.

27 сентября 2017 года в России был уничтожен последний химический боеприпас. Соответствующую программу удалось завершить на год раньше установленного срока.