Пензенский губернатор предложил перенести часть производства «КамАЗа» в Сердобск Экономика

Санкт-Петербург, 6 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил генеральному директору ПАО «КамАЗ» Сергею Когогину перенести часть производства предприятий, входящих в состав компании, на свободные площади АО «Сердобский машиностроительный завод», где идет создание индустриального парка «Мастер».

Фото: Pnzreg.ru

Он проинформировал главу компании, что для формирования парка выделены два земельных участка общей площадью 13,2 га, площадь трех производственных помещений «Мастера» составит более 58 тыс. кв. метров.

Читайте также

Пензенский губернатор провел встречу с замглавы Минэкономразвития России

«Инициатором проекта — «Сердобским машиностроительным заводом» — подготовлена и направлена в правительство Пензенской области заявка и пакет документов на присвоение выделенной территории статуса индустриального парка Пензенской области. Мы планируем, что в ближайшие месяцы парк будет создан», — сказал Иван Белозерцев в ходе встречи в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 6 июня.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, стороны также рассмотрели возможность дополнительной загрузки производственных мощностей градообразующего предприятия Сердобска продукцией для нужд организаций, входящих в состав ПАО «КамАЗ».

Проектную документацию на реконструкцию главного корпуса промышленного парка «Мастер» планируется завершить в июне. Предварительная стоимость реконструкции — 631,3 млн. рублей из бюджетных и внебюджетных источников финансирования.