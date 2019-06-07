Пензенское правительство окажет «Моторным технологиях» поддержку при расширении Экономика

Санкт-Петербург, 7 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил готовность оказать поддержку группе компаний «Моторные технологии» при расширении производства и продвижении продукции в ходе встречи с генеральным директором предприятия Ольгой Израновой в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Фото: Pnzreg.ru

«Готов предложить вам сотрудничество на базе имеющихся в Пензенской области объектов. У нас есть технопарки, индустриальные парки, есть территории опережающего развития. Они снабжены необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, представляют собой удобные площадки для организации новых производств», — пояснил он.

Глава региона отметил, что в Пензенской области действует фонд поддержки промышленности, работают организации, помогающие продвижению продукции на внутренний и зарубежные рынки.

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«Объемы государственной поддержки в регионе ежегодно наращиваются. В 2018 году девять промышленных предприятий получили 724 млн. рублей по федеральным программам. Из российского Фонда развития промышленности предоставлены займы на 646 млн. рублей на два проекта в Пензе и Кузнецке. Фонд развития промышленности Пензенской области профинансировал на 100 млн. рублей проекты пяти местных предприятий», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.

Группа компаний «Моторные технологии» — производитель оборудования для очистки деталей в России и странах СНГ. На 2 тыс. кв. метрах производственных площадей выпускается 70 видов моечных машин и осуществляется полный цикл производства продукции, оказываются услуги по шеф-монтажу, обучению, гарантийному и постгарантийному сопровождению.