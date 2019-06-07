EN
09:55:19 Пятница, 7 июня
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенское правительство окажет «Моторным технологиях» поддержку при расширении

09:17 | 07.06.2019 | Экономика

Печать

Санкт-Петербург, 7 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил готовность оказать поддержку группе компаний «Моторные технологии» при расширении производства и продвижении продукции в ходе встречи с генеральным директором предприятия Ольгой Израновой в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Пензенское правительство окажет «Моторным технологиях» поддержку при расширении

Фото: Pnzreg.ru

«Готов предложить вам сотрудничество на базе имеющихся в Пензенской области объектов. У нас есть технопарки, индустриальные парки, есть территории опережающего развития. Они снабжены необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, представляют собой удобные площадки для организации новых производств», — пояснил он.

Глава региона отметил, что в Пензенской области действует фонд поддержки промышленности, работают организации, помогающие продвижению продукции на внутренний и зарубежные рынки.

Читайте также

Ольга Изранова сменила Елену Краличкину на посту председателя пензенского совета женщин

«Объемы государственной поддержки в регионе ежегодно наращиваются. В 2018 году девять промышленных предприятий получили 724 млн. рублей по федеральным программам. Из российского Фонда развития промышленности предоставлены займы на 646 млн. рублей на два проекта в Пензе и Кузнецке. Фонд развития промышленности Пензенской области профинансировал на 100 млн. рублей проекты пяти местных предприятий», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.

Группа компаний «Моторные технологии» — производитель оборудования для очистки деталей в России и странах СНГ. На 2 тыс. кв. метрах производственных площадей выпускается 70 видов моечных машин и осуществляется полный цикл производства продукции, оказываются услуги по шеф-монтажу, обучению, гарантийному и постгарантийному сопровождению.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе обсудили реализацию проекта «Чистое небо» Более 60 молодых фельдшеров и медсестер придут на пензенскую станцию скорой помощи
В конце года будет открыто пензенское торговое представительство в Китае В Пензе награждены лучшие соцработники
Из-за ремонта перекрыт проход по лестнице к улице Московской в Пензе Иван Белозерцев пригласил в Пензу Максима Орешкина
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама