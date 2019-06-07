Подписано соглашение о сотрудничестве пензенского правительства и «Роскосмоса» Экономика

Санкт-Петербург, 7 июня 2019. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве правительства Пензенской области и государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» заключено в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 7 июня.

Фото: Pnzreg.ru

Подписи под документом поставили губернатор Иван Белозерцев и глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, соглашение предполагает взаимодействие сторон в целях социально-экономического и инновационного развития Пензенской области, повышения уровня и качества жизни населения региона, решения вопросов, связанных с совершенствованием, популяризацией и использованием результатов космической деятельности, повышением престижа и сохранением наследия отечественной космонавтики.

Также оно предполагает сохранение и развитие высокотехнологичных производств, научного, технического и кадрового потенциала организаций «Роскосмоса», расположенных на территории Пензенской области.

В ходе встречи Дмитрий Рогозин пояснил, что корпорация приступила к целенаправленному и широкому внедрению результатов космической деятельности в регионах России.

«Создаваемые нами сервисы должны стать хорошим вспомогательным инструментом для администраций субъектов РФ, а также помогут повысить качество жизни населения. Постараемся внедрить их в максимально короткие сроки на территории всей России», — сказал он.

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В свою очередь Иван Белозерцев проинформировал его, что Пензенская область с советских времен связана с космической отраслью.

«Мы этим гордимся. И сегодня пензенское предприятие — научно-исследовательский институт физических измерений — работает над изготовлением датчиковой и электронно-преобразующей аппаратуры для изделий ракетно-космической техники», — сказал он.

Глава региона предложил Дмитрию Рогозину рассмотреть возможность проведения всероссийской отраслевой профориентационной акции «КосмосПрофи» на базе НИИФИ, Пензенского государственного университета, IT-колледжа и детского технопарка «Кванториум-НЭЛ».