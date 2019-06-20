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Глава пензенского УФАС сообщила об активности «профессиональных подателей жалоб»

16:35 | 20.06.2019 | Экономика

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Пенза, 20 июня 2019. PenzaNews. Специалисты управления ФАС России по Пензенской области отмечают активность так называемых «профессиональных подателей жалоб». Об этом сообщила руководитель регионального антимонопольного ведомства Елена Демидова.

Глава пензенского УФАС сообщила об активности «профессиональных подателей жалоб»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В 2018 [году] в основном поступали жалобы от тех лиц, которые практически не имеют возможности исполнять контракты. Как мы их называем внутри территориального органа, это «профессиональные податели жалоб», — отметила она в ходе совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в четверг, 20 июня.

Елена Демидова пояснила, что специалисты УФАС обязаны рассматривать такие обращения в общем порядке.

По ее словам, хотя большинство жалоб признаются необоснованными, в таких ситуациях наблюдаются определенные негативные последствия.

«По заключению контракта уже сроки продлеваются и так далее. Здесь есть некоторые проблемы для заказчиков», — сказала руководитель УФАС России по Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 10 июня в ходе совещания в правительстве Пензенской области глава регионального Минстроя Александр Гришаев проинформировал о том, что активность так называемых «профессиональных жалобщиков» является одной из причин затягивания сроков заключения контрактов в сфере фиксации нарушений ПДД.

Он предложил законодательно запретить жаловаться в органы ФАС России тем компаниям, которые не участвуют в соответствующем аукционе.

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