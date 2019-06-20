В Пензенской области удалось сократить количество плановых проверок бизнеса — Белозерцев Экономика

Пенза, 20 июня 2019. PenzaNews. Количество плановых проверок бизнеса удалось сократить в Пензенской области. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев, комментируя обращение одного из основателей кондитерской фабрики «Ванюшкины сладости» Николая Кузякова к президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии, состоявшейся в четверг, 20 июня.

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«Мы со своей стороны идем по пути упрощения процедур ведения бизнеса, внедряем федеральные целевые модели, работаем над повышением инвестиционной привлекательности. Благодаря комплексному подходу в прошлом году удалось снизить количество плановых проверок в отношении бизнеса на 7,4%», — пояснил он.

Глава региона добавил, что в рейтинге Минэкономразвития России по успешности реализации реформы контрольно-надзорной деятельности Пензенская область заняла 11 место.

«Внедрен комплекс мер, направленных на выявление в нормативных актах положений, вводящих избыточные барьеры для бизнеса. По данному направлению работы Пензенская область входит в группу регионов с наивысшими показателями. Но это не значит, что у нас все хорошо, поэтому я как глава региона нацеливаю органы власти всех уровней максимально активно вовлекать предпринимательское сообщество в обсуждение и формирование планов мероприятий, направленных на снятие существующих нормативных ограничений при ведении бизнеса», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в четверг, 20 июня, один из основателей кондитерской фабрики «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков, находясь в ходе прямой линии в студии, смонтированной в московском «Гостином дворе», проинформировал президента России Владимира Путина о том, что наряду с сокращением числа плановых проверок стало больше внеплановых.

По словам предпринимателя, на прошлой неделе его компанию проверили три надзорных органа. Он выразил уверенность в том, что по итогам этих мероприятий будут назначены штрафы, так как проверяющие должны показывать результаты своей работы.

Прокуратура Пензенской области после обращения Николая Кузякова к Владимиру Путину начала проверку.