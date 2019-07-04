«Объединенные пензенские водочные заводы» обжаловали аннулирование лицензий Экономика

Пенза, 4 июля 2019. PenzaNews. Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные пензенские водочные заводы» («ОПВЗ») подало в Арбитражный суд Поволжского округа кассационную жалобу на постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 июня 2019 года, в соответствии с которым аннулированы лицензии предприятия: серии РА №005788, регистрационный номер 58ПСН0007621 от 20 апреля 2018 года; серии РА №002949, регистрационный номер 58ПВН0004992 от 2 декабря 2015 года.

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«Принять кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Объединенные пензенские водочные заводы», [...] возбудить производство», — говорится в определении от 2 июля.

Судебное разбирательство по делу назначено на 13 августа. Оно будет проходить в Казани.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце января 2019 года Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка обратилась в суд с заявлением об аннулировании лицензий ООО «Объединенные пензенские водочные заводы» на осуществление производства, хранения и поставок винных напитков без добавления этилового спирта, а также спиртных — водки, ликероводочных изделий, коньяка и других — сроком действия по 26 апреля 2021 года.

В свою очередь «Объединенные пензенские водочные заводы» подали встречное заявление о признании недействительным декабрьского решения Росалкогольрегулирования о приостановлении действия этих лицензий.

Решением Арбитражного суда Пензенской области от 28 февраля 2019 года в удовлетворении заявления Росалкогольрегулирования об аннулировании выданных ООО «ОПВЗ» лицензий серии РА №005788, регистрационный номер 58ПСН0007621 от 20 апреля 2018 года; серии РА №002949, регистрационный номер 58ПВН0004992 от 2 декабря 2015 года было отказано.

Встречное заявление предприятия было удовлетворено, решение Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 28 декабря 2018 года «О приостановлении действия лицензий» признано недействительным.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 июня 2019 года решение Арбитражного суда Пензенской области от 28 февраля было отменено, по делу принят новый судебный акт. В соответствии с ним заявление Росалкогольрегулирования об аннулировании лицензий удовлетворено, в удовлетворении встречного заявления ООО «ОПВЗ» отказано.