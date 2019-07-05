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Пензенский губернатор взял под личный контроль переход на эскроу-счета

19:07 | 05.07.2019 | Экономика

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Пенза, 5 июля 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев взял под личный контроль переход на проектное финансирование строительства жилья в регионе.

Пензенский губернатор взял под личный контроль переход на эскроу-счета. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это важнейшая задача, поставленная в рамках национального проекта по жилищному строительству. Мы обязаны выполнить индикативные показатели по вводу жилья. Строители сегодня готовы решать эти задачи, но когда они подают заявки в банки, их рассмотрение идет очень долго», — отметил глава региона в ходе совещания в областном правительстве в пятницу, 5 июля.

Он выразил уверенность в том, что этот процесс можно ускорить.

«Я настаиваю на том, чтобы центральные офисы банков как можно быстрее рассматривали проекты из Пензенской области, чтобы они были поддержаны и поставлены в приоритет. Буду лично этому способствовать, разговаривать с руководством кредитных организаций, в которых есть проблемные моменты. Мы видим, что здесь нет необходимости перестраховываться. У застройщиков есть возможность активно строить и продавать квартиры», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба областного правительства.

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