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В Пензенской области распределят субсидии среди монопрофильных муниципальных образований

09:29 | 06.07.2019 | Экономика

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Пенза, 6 июля 2019. PenzaNews. Министерство экономики Пензенской области объявило о начале приема заявок от монопрофильных муниципальных образований на предоставление субсидий на реализацию программ развития малого и среднего предпринимательства (МСП).

В Пензенской области распределят субсидии среди монопрофильных муниципальных образований. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он будет осуществляться с 8 по 15 июля.

В 2019 году на эти цели из регионального и федерального бюджетов будет выделено 36 млн. 119 тыс. 800 рублей.

Субсидии предусмотрены на поддержку субъектов МСП, занимающихся социально значимыми видами деятельности. В частности, предполагается частичная компенсация затрат на создание и развитие центров времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных объединений, а также на достижение общественно полезных целей — улучшение условий жизнедеятельности гражданина, обеспечение занятости, поддержку инвалидов, пожилых людей и лиц, находящихся в трудной ситуации.

Распределение денежных средств будет осуществляться по госпрограмме «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области на 2014–2022 годы».

В перечень монопрофильных муниципальных образований Пензенской области входят города Сердобск, Никольск, Заречный и рабочий поселок Мокшан.

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