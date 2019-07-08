Снижение объемов производства пива в Пензенской области сказалось на доходах бюджета Экономика

Пенза, 8 июля 2019. PenzaNews. Поступления в бюджет Пензенской области от акцизов на пиво снизились за январь–июнь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом сообщила министр финансов региона Любовь Финогеева, не назвав при этом конкретных цифр.

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«По акцизам на пиво картина повторяется второй год — это уменьшение пензенскими производителями объема производства и реализации пива. Планировался небольшой прирост — 0,9%, по факту за полугодие идет снижение», — пояснила она в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 8 июля.

Министр добавила, что также негативная тенденция наблюдается в сфере производства винных напитков.

«Прибавилась ситуация по акцизам на вино — снижение на 3,1% — в связи с тем, что идет ситуация урегулирования по лицензии на право производства и реализации этого вида подакцизного продукта нашим предприятием «[Объединенные] пензенские водочные заводы», — отметила Любовь Финогеева.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 июня 2019 года удовлетворено заявление Росалкогольрегулирования об аннулировании лицензий ООО «Объединенные пензенские водочные заводы» («ОПВЗ»): серии РА №005788, регистрационный номер 58ПСН0007621 от 20 апреля 2018 года; серии РА №002949, регистрационный номер 58ПВН0004992 от 2 декабря 2015 года.

Речь идет о лицензиях на осуществление производства, хранения и поставок винных напитков без добавления этилового спирта, а также спиртных — водки, ликероводочных изделий, коньяка и других — сроком действия по 26 апреля 2021 года.