В Пензе с постамента сняли танк и поставили гаубицу Общество

Пенза, 5 июля 2019. PenzaNews. Танк Т-34, который почти на протяжении 40 лет находился на улице Карла Маркса в Пензе вблизи краеведческого музея в качестве части монумента, снят с постамента в пятницу, 5 июля.

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По данным пресс-службы регионального Минпрома, работники специализированных компаний при содействии представителей АО «НПП «Рубин» демонтировали его и с помощью крана погрузили на платформу грузовика.

Боевая машина доставлена на территорию ООО «Литейно-механический завод «МашСталь».

Специалистам предстоит детально изучить техническое состояние танка и восстановить его.

«Мы починим мотор легендарного Т-34. Чтобы в год 75-летия Великой Победы танк своим ходом смог пройти во главе парада 9 Мая в Пензе», — написал губернатор Иван Белозерцев в своем «Твиттере».

Мы починим мотор легендарного Т-34. Чтобы в год 75-летия Великой Победы танк своим ходом смог пройти во главе парада 9 Мая в Пензе. pic.twitter.com/y0SrDcbMKn — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) July 5, 2019

Вместе с тем в настоящее время постамент не пустует — на место танка передвинули гаубицу, ранее стоявшую на некотором отдалении.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пензенском краеведческом музее, техника размещена здесь не только на время ремонта танка, а на постоянной основе.

В учреждении пояснили, что после восстановления танка он, предположительно, станет одним из экспонатов музея военной техники под открытым небом в сквере «Пионерский».

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Специалисты вскрыли люк установленного в Пензе танка Т-34

10 мая 2019 года в ходе совещания в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев предложил отремонтировать танк Т-34. По его мнению, во время торжеств в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне техника могла бы проехать по улицам города.

21 июня сотрудники литейно-механического завода «МашСталь» вскрыли заваренный башенный люк танка Т-34 для проведения дефектовки, предваряющей детальную диагностику.

Монумент «Танк Т-34» был установлен в Пензе в 1981 году. Он призван сохранить память о том, что в годы войны жители Пензенской области внесли в фонд обороны страны свыше 129 млн. рублей, на которые была построена танковая колонна «Пензенский комсомолец», а также эскадрильи самолетов, подводная лодка и торпедные катера.