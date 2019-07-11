Все маршруты в Пензе нельзя сделать регулируемыми из-за нагрузки на бюджет — Еремина Экономика

Пенза, 11 июля 2019. PenzaNews. Функционирование всех муниципальных регулярных маршрутов общественного транспорта в Пензе в статусе регулируемых невозможно, поскольку это стало бы чрезмерной нагрузкой на бюджет. Об этом сообщила начальник управления транспорта города Юлия Еремина.

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Она пояснила, что в соответствии с федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» перевозки делятся на два вида: по регулируемым и нерегулируемым тарифам.

«В соответствии с вышеуказанным законом орган местного самоуправления принимает документ планирования, определяющий вид перевозок для каждого из маршрута. В настоящее время [...] на 2019 год предусмотрено 59 маршрутов, шесть из которых отнесены к регулярным перевозкам по регулируемым тарифам — троллейбусные маршруты №№ 1, 2, 6, 7, 8, 9; 53 маршрута — к регулярным перевозкам по нерегулируемым тарифам», — написала она на своей странице в Facebook.

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Юлия Еремина пояснила, что приказом Минтранса от 8 декабря 2017 года №513 принята методика обоснования начальной (максимальной) цены контракта, которая является обязательной к исполнению при заключении муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам.

«Согласно указанной методике, в расчетах участвуют не фактические, а нормативные затраты перевозчиков на данный вид работ, что значительно увеличивает нагрузку на бюджет муниципального образования, принявшего такое решение. Данная методика утрачивает силу с 12 июля 2019 года», — уточнила начальник управления транспорта.

Она пояснила, что на смену ей приходит методика, утвержденная приказом Минтранса от 30 мая 2019 года №158, которая также учитывает только нормативные затраты.

«В соответствии с предварительными расчетами начальная (максимальная) цена контракта по одному маршруту [регулируемых] регулярных перевозок города Пензы будет варьироваться от 50 до 120 млн. рублей в год в зависимости от характеристик конкретного маршрута — протяженности, количества подвижного состава, утвержденного расписания, интервалов движения и пассажиропотока», — добавила Юлия Еремина.

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По ее словам, в «связи с дефицитом бюджета Пензы, а также непосильной стоимостью работ по регулированию тарифов по всем муниципальным маршрутам регулярных перевозок города, принять такие обязательства муниципальное образование не имеет возможности».

«Выполнение указанных норм ставит под угрозу выполнение ряда прямых обязательств муниципального образования, а также строительства объектов социальной направленности — школ, детских садов и пристроев к ним, социальные выплаты незащищенным слоям населения, реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», приоритетного проекта «Формирования современной городской среды» и так далее», — отметила глава управления.