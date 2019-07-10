После подорожания проезда в Пензе УФАС проверит законность действий перевозчиков и мэрии Экономика

Пенза, 10 июля 2019. PenzaNews. Управление Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области проверит законность действий частных перевозчиков и администрации Пензы в связи с повышением стоимости проезда на отдельных маршрутах. Об этом сообщила руководитель УФАС Елена Демидова в ходе пресс-конференции, состоявшейся в среду, 10 июля.

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Она пояснила, что 28 июня в ведомство из мэрии поступило письмо с материалами, из которых, по мнению городских чиновников, можно сделать вывод о сговоре компаний, осуществляющих перевозки по муниципальным маршрутам.

Елена Демидова добавила, что к нему было приложено постановление мэрии от 29 декабря 2018 года «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок города Пензы на 2019 год», которое закрепляет возможность осуществления перевозок по нерегулируемым тарифам по 37 маршрутам, не оплачиваемым из бюджета, с момента выдачи компаниям свидетельств.

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«Такая возможность предоставлена федеральным законом №220 о реализации пассажирских перевозок на территории РФ», — сказала она, уточнив при этом, что закон от 2015 года не обязывает вводить маршруты с нерегулируемыми тарифами.

Руководитель УФАС России по Пензенской области отметила, что вместе с письмом поступили копии журналов, в которых зафиксирована выдача перевозчикам 9 мая 2019 года свидетельств сроком на 5 лет, разрешающих регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам.

«В соответствии с данным постановлением, у перевозчиков имеются на сегодняшний день законные основания осуществлять перевозки по нерегулируемым тарифам, […] но при этом ч. 4 ст. 17 ФЗ №220 предоставляет возможность установления требований к осуществлению перевозок по нерегулируемым тарифам при закреплении в соответствующих нормативных актах субъекта», — уточнила Елена Демидова.

Глава ведомства сообщила, что, по имеющимся данным, на момент выдачи свидетельств компании-перевозчики еще не издали внутренние приказы о планируемом повышении стоимости проезда.

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По словам Елены Демидовой, к письму мэрии также были приложены уведомления перевозчиков о возможном изменении стоимости проезда: с 8 июля — от ООО «Автокомбинат», ООО «Корпорация «Дилижанс», ООО «Транспортная компания «Дилижанс», ООО «Компания «Дилижанс», индивидуального предпринимателя Лады Румянцевой, подавших уведомления 17 июня; с 10 июля — от ООО «Меркурий» (направило уведомления 19 и 24 июня) и ООО «Меркурий-авто-6» (24 июня).

«Поскольку все-таки администрация выдала такое свидетельство, здесь мы рассматриваем обоснованность действий как органа власти, так и хозяйствующего субъекта. В связи с тем, что администрация до сегодняшнего дня не представила в антимонопольный орган документы, обосновывающие выдачу свидетельств на осуществление перевозок по нерегулируемым тарифам, мы также дополнительно истребовали у них эту информацию», — разъяснила она.

Руководитель регионального антимонопольного ведомства заявила, что пока имеющаяся информация не позволяет сделать вывод о наличии или отсутствии картельного сговора перевозчиков.

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«Соответственно, антимонопольным органом для исследования обстоятельств в полном объеме, а также для выявления нарушений антимонопольного законодательства проводится проверка, точнее, истребование информации как от администрации, так и от перевозчиков», — сказала Елена Демидова.

Она добавила, что предстоит выяснить, почему частные компании установили именно такую стоимость проезда, как они обосновали изначально анонсированное дифференцирование в зависимости от времени суток и чем обусловлено изменение размера платы именно с 8 или 10 июля.

Руководитель УФАС обратила внимание на то, что ведомство запрашивало недостающие данные к 8 июля, но ни мэрия, ни перевозчики их в полном объеме предоставить не успели, поэтому срок продлен до 12-го числа.

По словам Елены Демидовой, если информация будет представлена своевременно, то ее проанализируют к 19 июля и примут решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства либо об отказе в этом, о вынесении предупреждения или о внеплановой проверке.