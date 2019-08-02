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Специалисты из КНР прибыли в Пензу для знакомства с инновациями рынка систем безопасности

13:51 | 02.08.2019 | Экономика

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Пенза, 2 августа 2019. PenzaNews. Делегация китайской компании Zhauhal, занимающейся производством технических средств безопасности, прибыла на пензенское предприятие «Центр специальных инженерных сооружений научно-исследовательского и конструкторского института радиоэлектронной техники» («ЦеСИС НИКИРЭТ») для знакомства с местными наработками.

Специалисты из КНР прибыли в Пензу для знакомства с инновациями рынка систем безопасности

Фото: Cesis.ru

В центре их внимания — инновации российского рынка систем безопасности: образцы противотаранной техники, пулерассеивающих панелей и другой продукции, предназначенной для антитеррористической защиты людей и сооружений.

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Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте «ЦеСИС НИКИРЭТ», специалистов из Китая заинтересовали используемые на предприятии технологии и ее производственный потенциал.

«В ходе рабочих встреч китайская сторона неоднократно выражала озабоченность ростом террористической угрозы в мире и предлагала рассмотреть различные варианты кооперации», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что конечной целью двухстороннего сотрудничества могут стать расширение номенклатуры выпускаемой продукции и получение изделий с новыми свойствами.

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