Проверки, на которые Кузяков пожаловался Путину, в 2019 году не проводились — прокуратура Экономика

Пенза, 22 июля 2019. PenzaNews. Органы государственного и муниципального контроля не проводили в 2019 году проверок в отношении общества с ограниченной ответственностью «Ванюшкины сладости», директор по стратегическому развитию которого Николай Кузяков обратился в ходе прямой линии к президенту России Владимиру Путину по поводу давления на бизнес. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры Пензенской области.

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«Имевшее место взаимодействие общества с контролирующими органами проверочными мероприятиями не являлось, административные санкции к хозяйствующему субъекту не принимались», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что в июне прокуратура Пензенского района проверила исполнение фабрикой природоохранного законодательства, при этом нарушений в деятельности юрлица выявлено не было.

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«Также ООО «Ванслад» было приглашено к участию 13 июня в заседании комиссии МИФНС России №3 по Пензенской области по исполнению законодательства о налогах и сборах по вопросам легализации «теневой» занятости. По ее результатам никаких предписаний, носящих обязательный характер, обществу не выдавалось. Каких-либо проверочных мероприятий в отношении юридического лица в текущем году налоговым органом не проводилось», — подчеркивается в пресс-релизе.

В сообщении добавляется, что в 2018 году в отношении «Ванюшкиных сладостей» контролирующими органами было проведено две проверки.

«Деятельность общества в плановом порядке оценивалась МИФНС России №3 по Пензенской области и внепланово — по поступившей в рамках межведомственного взаимодействия информации — государственной инспекцией труда в Пензенской области. Основания для проведения проверочных мероприятий у контролирующих органов имелись. В соответствии с требованиями законодательства, проведение указанных проверок с органами прокуратуры согласованию не подлежало», — отмечается в тексте.

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В нем особо обращается внимание на то, что «права хозяйствующего субъекта налоговым органом нарушены не были».

В пресс-релизе указывается, что при внеплановой проверке ГИТ не были соблюдены формальности при подготовке распоряжения о ее проведении и оформлении результатов, однако наказать виновное лицо не удалось в связи с его увольнением из инспекции.

«Вместе с тем каких-либо грубых нарушений, влекущих признание проверки незаконной, контролирующим органом допущено не было», — резюмируется в сообщении.