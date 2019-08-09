В Пензе открыли обновленную галерею почета строителей Экономика

Пенза, 9 августа 2019. PenzaNews. Обновленная галерея почета строителей торжественно открыта в Пензе в преддверии профессионального праздника, который представители отрасли будут отмечать в воскресенье, 11 августа.

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Поздравить специалистов, занимающихся возведением жилых домов, школ, больниц и других социально значимых объектов, пришли первые лица Пензы и области, в том числе губернатор Иван Белозерцев и глава администрации города Виктор Кувайцев.

«Огромное вам спасибо за то, что вы сохраняете традиции [...] и привносите в строительство прекрасные, достойные проекты, создаете комфортную среду», — сказал глава региона, обращаясь к собравшимся.

Он добавил, что стройкомплекс столкнулся с рядом проблем, одна из которых — не очень высокий спрос на жилье. Вместе с тем, по словам губернатора, принимаются меры по выполнению задач, поставленных в рамках соответствующего национального проекта.

Первое свидетельство о занесении в галерею почета ООО «Производственно-коммерческая фирма «Термодом» Иван Белозерцев вручил генеральному директору компании Рафику Ибрагимову.

От лица всех строителей он поблагодарил главу региона за поддержку.

«Надеюсь, что сложности [...] закончатся, и в ближайшем будущем нас будет ожидать хорошая работа, а кризис, который длится не один год, завершится», — сказал Рафик Ибрагимов.

Затем состоялось чествование других компаний, добившихся высоких результатов в работе: ООО «Гражданпроект» (генеральный директор Юрий Шляхин), ООО «Строительная группа «Рисан» (Ольга Канакина), ООО «Отделстрой» (Вадим Федосеев), ООО «Доступное жилье» (Василий Фадеев), ЗАО «Стройтехника» (Александр Филиппов), ООО «Жилстрой» (Дмитрий Колгушкин), ООО «Заказчик» (Сергей Соболев), ООО «Стройзаказ» (Сергей Кириллов) и ООО «Модуль» (Юрий Шалдыбин).

Также были отмечены передовики строительной отрасли. В их числе — руководитель проектной группы ООО «ПКФ «Термодом» Александр Мазявкин, ведущий специалист отдела кадров «Консалтинг» Юлия Куприянова, заместитель начальника отдела документации АО «Пензгорстройзаказчик» Ксения Шурупова, мастер строительных и монтажных работ ООО «СтройСити» Григорий Князькин, инженер по техническому надзору ООО «Заказчик» Раиса Наземнова, директор ООО «Промотделстрой» Низами Мамедов и электрогазосварщик ООО «Техсанмонтаж» Владимир Михеев.

Кроме того, в галерею почета занесены призеры конкурса «Лучший по профессии» — каменщики Александр Радайкин и Роман Экомасов (ООО «СтройСити»), Андрей Попов (ООО «СтройМонтаж»), а также маляры Татьяна Родькина (ООО «ПКФ «Термодом»), Смбат Гамбарян (ООО «СтройСити») и Ольга Урбанович (ООО «Отделстрой»).

Помимо этого, такой чести удостоены заместитель генерального директора ООО «Марина» Рафаэль Патеев, производитель работ ООО «Строймонтаж» Александр Фролов, директор ООО «Чистый город» Илья Ломов, начальник отдела материально-технического обеспечения ООО «Строй-Партнер» Тагир Усманов и генеральный директор ООО «Сталкер» Сергей Богданов.