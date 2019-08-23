В бюджет заложили деньги на покупку оборудования для медиахолдинга «Экспресс» Экономика

Пенза, 23 августа 2019. PenzaNews. Денежные средства на приобретение оборудования для вновь создаваемого ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс» заложены в бюджет Пензенской области на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов. Соответствующие изменения внесены в главный финансовый документ региона в ходе 23-й очередной сессии Законодательного собрания, состоявшейся в пятницу, 23 августа.

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Представляя законопроект, врио министра финансов области Ирина Мучкаева упомянула о расходах на деятельность учреждения, говоря о финансировании приоритетных социально значимых обязательств, которое на 2019 год предложено увеличить на 181 млн. рублей.

«Из них 15 млн. рублей — на увеличение резервного фонда правительства области для оказания муниципалитетам помощи при восстановлении водоснабжения населения; 40,6 млн. рублей — на укрепление и развитие материально-технической базы учреждений: это капитальный ремонт кровли здания родильного отделения сердобской межрайонной больницы, установка систем газового пожаротушения в помещениях фондохранилища картинной галереи имени К.А. Савицкого, приобретение швейного оборудования для мастерской кузнецкого многопрофильного колледжа, приобретение необходимого оборудования в целях обеспечения выполнения с 2020 года госзадания ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс», — сказала она, не уточнив при этом закладываемую для госучреждения сумму.

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Большинство присутствовавших на сессии депутатов поддержали внесение изменений в бюджет Пензенской области: «за» проголосовали 32 человека, один воздержался.

Согласно пояснительной записке, размещенной на сайте регионального парламента, на приобретение оборудования для ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс» на 2019 год предусмотрено 20 млн. рублей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 5 августа 2019 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал постановление регионального правительства о создании государственного автономного учреждения «Медиахолдинг «Экспресс».

Функции и полномочия его учредителя будет осуществлять департамент информационной политики и СМИ Пензенской области.

Согласно данным ЕГРЮЛ, пока процедура создания учреждения не завершена. Сведения о нем в реестре юридических лиц в настоящее время отсутствуют.