На посту главы пензенского департамента СМИ предстоит много работы — Екатерина Шнайдер Политика

Пенза, 7 августа 2019. PenzaNews. Екатерина Шнайдер, которая 9 августа займет должность начальника департамента информационной политики и средств массовой информации Пензенской области, заявила, что на этом посту ей предстоит большой объем работы.

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«Предложение [возглавить департамент] поступило от главы региона [Ивана Белозерцева]. Я его с радостью приняла. Работы очень много. Направление ответственное, поэтому пребывать в эйфории некогда, нужно будет работать», — сказала она в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews».

В ответ на вопрос о том, какие задачи поставлены перед ней в части формирования и реализации информационной политики на территории Пензенской области, Екатерина Шнайдер пояснила, что будет готова говорить о них более предметно после официального назначения, встречи с коллективом и детального изучения положения дел.

Также она пока оставила без комментариев тему создания ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс», как и вопрос о том, стоит ли районным газетам, являющимся государственными автономными учреждениями, ждать каких-либо изменений.

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По словам Екатерины Шнайдер, осенью 2015 года она оставила пост пресс-секретаря реготделения партии «Единая Россия», поскольку вместе с супругом-военнослужащим переехала в Москву, а теперь рада вернуться в Пензу и знакомую сферу деятельности, так как ее возвращение совпало с предложением новой должности.

Собеседница агентства отметила, что, как показали последние сутки с момента появления в СМИ информации о предстоящем назначении, в Пензе ее многие знают и помнят.

«Я рада, что я вернулась, и надеюсь, что я буду полезна», — сказала она, подчеркнув, что рассчитывает на «конструктивную работу абсолютно со всеми».

Екатерина Шнайдер занимала должность пресс-секретаря пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» в то время, когда его возглавлял Иван Белозерцев.

После переезда из Пензы в Москву — с октября 2015 года и до последнего времени — она работала в аппарате уполномоченного по правам человека в Московской области, где руководила информационно-организационным отделом, в том числе отвечая за взаимодействие со СМИ.

6 августа 2019 года губернатор Иван Белозерцев сообщил, что начальник департамента информационной политики и средств массовой информации Пензенской области Олег Синенков решил уволиться по собственному желанию, а данный пост в предстоящую пятницу займет Екатерина Шнайдер.