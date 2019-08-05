Пензенский медиахолдинг «Экспресс» станет госучреждением Общество

Пенза, 5 августа 2019. PenzaNews. Государственное автономное учреждение «Медиахолдинг «Экспресс» будет создано в соответствии с постановлением правительства Пензенской области от 5 августа 2019 года. Об этом сообщил генеральный директор ТРК «Экспресс» Виктор Рубцов, возглавивший телерадиокомпанию менее месяца назад по предложению губернатора Ивана Белозерцева.

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«Установить в качестве основной цели деятельности учреждения информирование населения о социально-экономической, общественно-политической и этноконфессиональной ситуации в Пензенской области», — говорится в документе, который Виктор Рубцов разместил на своей странице в Facebook.

В нем указывается также, что функции и полномочия учредителя ГАУ будет осуществлять департамент информационной политики и СМИ Пензенской области, который в настоящее время возглавляет Олег Синенков.

Данному ведомству предстоит утвердить устав учреждения, назначить его руководителя и совершить юридически значимые действия по созданию ГАУ.

Располагаться учреждение будет по адресу: Пенза, улица Некрасова, 24. Там же находится департамент информполитики и СМИ региона.