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Пензенский медиахолдинг «Экспресс» станет госучреждением

19:05 | 05.08.2019 | Общество

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Пенза, 5 августа 2019. PenzaNews. Государственное автономное учреждение «Медиахолдинг «Экспресс» будет создано в соответствии с постановлением правительства Пензенской области от 5 августа 2019 года. Об этом сообщил генеральный директор ТРК «Экспресс» Виктор Рубцов, возглавивший телерадиокомпанию менее месяца назад по предложению губернатора Ивана Белозерцева.

Пензенский медиахолдинг «Экспресс» станет госучреждением. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установить в качестве основной цели деятельности учреждения информирование населения о социально-экономической, общественно-политической и этноконфессиональной ситуации в Пензенской области», — говорится в документе, который Виктор Рубцов разместил на своей странице в Facebook.

В нем указывается также, что функции и полномочия учредителя ГАУ будет осуществлять департамент информационной политики и СМИ Пензенской области, который в настоящее время возглавляет Олег Синенков.

Данному ведомству предстоит утвердить устав учреждения, назначить его руководителя и совершить юридически значимые действия по созданию ГАУ.

Располагаться учреждение будет по адресу: Пенза, улица Некрасова, 24. Там же находится департамент информполитики и СМИ региона.

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