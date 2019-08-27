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«Стандартстрой» планирует стать вторым резидентом ТОР «Заречный»

15:45 | 27.08.2019 | Экономика

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Заречный, 27 августа 2019. PenzaNews. Компания «Стандартстрой», которую возглавляет Ренат Ибрагимов, планирует стать вторым резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» в Пензенской области.

«Стандартстрой» планирует стать вторым резидентом ТОР «Заречный». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ожидается, что соответствующая заявка будет подана до конца текущей недели.

Как сообщает управление общественных связей Заречного, этому предшествовала длительная подготовительная работа — переговоры велись на протяжении 6 лет.

Предполагается, что компания реализует проект с общим объемом инвестиций в 1 млрд. рублей. Он предусматривает выпуск строительных материалов по утеплению и декорированию фасадов, а также сухих смесей и пенополистирола.

Новое производство будет размещено на площади 3 га за проходной «АМ». Земельный участок должен быть очищен от деревьев и обеспечен коммуникациями. Эти работы планируется начать в 2020 году.

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В ходе реализации первого этапа данного проекта намечено создать около 100 рабочих мест.

По прогнозу Рената Ибрагимова, средняя зарплата на новом производстве будет немного выше, чем на других предприятиях строительной отрасли в Пензенской области.

5 июля 2018 года председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» в Пензенской области.

Документом определены границы ТОР, виды экономической деятельности, при которых применяется особый правовой режим, а также минимальный объем капитальных вложений резидентов — 5 млн. рублей.

В апреле 2019 года ООО «Атоммаш» стало первым резидентом ТОР «Заречный». Компания намерена реализовать проект по созданию производства запасных частей для тепловозов.

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